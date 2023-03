Tra i bandi pubblicati di recente c’è anche quello del Bonus vacanze per gli studenti. Scopriamo a chi è rivolto e come farne richiesta.

Il Bonus vacanze studenti 2023 è destinato agli studenti che sono a loro volta figli di dipendenti o di pensionati della Pubblica Amministrazione.

Nello specifico, si tratta di un bonus che consente di soggiornare sia in Italia che all’estero per vacanze tematiche o rivolte allo studio di una o più lingue.

Per l’estero, inoltre, il bando copre sia i paesi europei che quelli extraeuropei. Ecco quanto è importante sapere per potervi accedere.

Dopo il bonus traporti 2023, ecco quindi, quello che consente ai più giovani di andare in vacanza e di studiare le lingue.

Come funziona il bando vacanze studenti 2023

Andando più nello specifico, i bonus vacanze appena emersi sono tre.

Il primo si chiama Estate INPSieme Italia 2023 che è destinato ai soggiorni di studio da effettuare in Italia. Il secondo è Estate INPSieme estero e, com’è facile immaginare, riguarda appunto i soggiorni nei paesi europei ed extraeuropei.

Il terzo prende invece il nome di Corso di lingue all’estero ed è rivolto a tutti quegli studenti che intendano studiare fuori per imparare una lingua ed ottenere il relativo certificato in base al quadro comune europeo.

Questi Bonus possono coprire le vacanze sia in modo totale che parziale purché si rispettino i requisiti richiesti che variano per età e per indirizzo scolastico degli studenti che ne faranno richiesta. Inoltre, uno dei requisiti fondamentali è che i genitori siano iscritti alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie sociali, del fondo postelegrafonici o dei dipendenti pubblici.

Come fare la richiesta per i Bonus vacanze studenti

Come spesso avviene per questo genere di Bonus, la richiesta può essere fatta direttamente dal portale dell’INPS fino alle ore 12 del 27 Marzo 2023. Per la richiesta è inoltre necessario essere in possesso dello Spid o, in alternativa, del CIE o del CNS.

Una volta ottenuto l’accesso bisognerà accedere alla voce Sostegni, sussidi e Indennità e seguire le indicazioni che porteranno o ai primi due bandi (credito e welfare dipendenti pubblici, soggiorni, estate INPSieme) o all’ultimo (credito e welfare dipendenti pubblici, formazione e sviluppo personale, corso di lingue all’estero). Fatto ciò, se si rispetteranno tutti i requisiti sarà possibile ottenere il bonus richiesto.

