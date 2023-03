L’obbligo di disclosure introdotto dalla riforma Cartabia è un tema molto discusso: scopriamo tutti i dettagli.

Nell’ultimo periodo si sta parlando molto dell’obbligo di disclosure che è stato introdotto dalla riforma Cartabia. Questo cambiamento ha portato grande scompiglio nel mondo dei tribunali e anche tante persone si interrogano su questo argomento. L’avvocatessa specializzata in diritto di famiglia Valeria De Vellis, nella sua rubrica quindicinale su Vanity Fair, ha allora spiegato numerosi aspetti del disclosure.

Disclosure: che cos’è?

La nuova riforma Cartabia ha introdotto l’obbligo di disclosure, ossia l’obbligo per entrambe le parti di depositare in giudizio le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni. Lo stesso vale anche per la documentazione che dimostra la proprietà di beni mobili registrati, beni immobili e quote sociali. Inoltre, è possibile anche richiedere gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari sempre degli ultimi tre anni.

divorzio fedi tribunale

In questo caso si tratta di un dovere vincolante che vale nel caso di ogni tipo di processo familiare giudiziario tra coniugi, conviventi e uniti civilmente. Tale situazione vale nel caso una delle parti richieda all’altra un assegno per il suo mantenimento o per quello di figli minori.

Quali sono le novità rispetto al passato?

Prima della riforma Cartabia, nei giudizi di separazione e divorzio, era necessario allegare le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni. Ora le cose sono cambiate: è previsto infatti l’obbligo di mostrare una più ampia che mostri tutta la situazione reddituale e patrimoniale delle parti fin dal primo giudizio.

Rispetto al passato, oggi si devono dunque produrre gli estratti conto dei conti correnti e dei depositi dei quali si è o si è stati intestatari negli ultimi tre anni. Grazie a ciò, i giudici avranno modo di conoscere tutte le operazioni in entrata e in uscita registrate e non solo i saldi periodici.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG