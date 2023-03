Bonus condizionatori 2023: cos’è, come funziona, a chi spetta e come ottenerlo se si hanno i requisiti necessari.

Tra i bonus confermati o riproposti dal Governo Meloni in questo 2023 c’è anche il cosiddetto Bonus condizionatori 2023, o meglio il Bonus condizionatori e pompe di calore. Un’agevolazione che rientra tra i bonus edilizi ordinari, per cui è prevista una detrazione che può essere richiesta dal 17 febbraio 2023. Ma cos’è, come funziona, quali sono i requisiti per poterlo richiedere e cosa bisogna fare per ottenerlo? Scopriamo insieme tutte le informazioni utili.

Bonus condizionatori 2023: come funziona

Il bonus è rivolto a tutte le persone e le famiglie che intendono acquistare un condizionatore nuovo o sostituirne uno vecchio con un modello a risparmio energetico. Previsto già nella Legge di Bilancio 2023, rientra nell’ambito della ristrutturazione edilizia ed è valido per tutti gli acquisti effettuati entro il 31 dicembre 2023.

Condizionatore

Grazie a questa agevolazione è possibile accedere a una detrazione del 50% nel caso di installazione o acquisto di un nuovo condizionatore. Tuttavia, tale acquisto deve avvenire in concomitanza con un intervento di ristrutturazione e deve favorire il risparmio energetico. In questo caso, si può arrivare a detrarre un importo pari a 8mila euro, da suddividere in dieci rate annuali.

Esistono però anche altre possibilità di detrazione anche più vantaggiose, come quella al 65% e quella al 90%. La prima può essere richiesta anche senza ristrutturazione, per la sostituzione di un impianto vecchio con uno ad alta efficienza energetica. In questo caso la detrazione può arrivare fino a 46.154 euro, detraibili sempre in dieci rate annuali. La percentuale del 90% può essere attivata, invece, solo se il condizionatore viene installato contestualmente a un intervento trainante, facendo quindi rientrare anche questo acquisto all’interno delle agevolazioni previste dal nuovo Superbonus 90%.

Chi usufruisce di queste due detrazioni non può però ottenere per lo stesso impianto l’agevolazione prevista dal Bonus mobili o dal Bonus ristrutturazione, e viceversa. Ma quali modelli rientrano nel bonus condizionatori 2023? Tutti gli impianti di climatizzazione a basso consumo energetico, di deumidificazione d’aria, termopompa o pompa di calore.

Bonus condizionatori 2023: a chi spetta e come richiederlo

Il bonus può essere richiesto dalle persone fisiche, dagli esercenti arti e professioni, dalle società di persone, dalle società di capitali, dagli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale, dalle associazioni di professionisti, dai condomini, dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, dagli istituti autonomi per le case popolari. Possono richiederlo non solo i proprietari degli immobili, ma anche locatari, comodatari, titolari di un diritto reale di godimento e altre categorie ancora.

Ma come può essere richiesto il bonus? Per ottenerlo bisogna portarlo in detrazione fiscale durante la compilazione della dichiarazione dei redditi tramite modello 730 o modello Redditi PF. L’importo che si andrà a detrarre va suddiviso in dieci quote annuali della stessa cifra, e si recupera quindi nell’arco di dieci anni. Potranno rientrare tra le spese da detrarre anche quelle di trasporto e di montaggio, se il pagamento è avvenuto tramite bonifico o carta di credito o debito.

Dopo averlo inserito nella dichiarazione dei redditi, è necessario inviare una comunicazione a Enea, l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico. Tale comunicazione dovrà essere presentata via web entro e non oltre 90 giorni dalla fine dei lavori, e dovranno essere inseriti tutti i dati relativi alle spese sostenute e agli interventi di riqualificazione e risparmio energetico. Bisognerà quindi includere la fattura di acquisto, la ricevuta del bonifico e la ricevuta di transizione, l’APE e ogni altro documento legato all’intervento effettuato. Per ogni altra informazione è possibile consultare il sito ufficiale dell’Agenzia delle Entrate.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG