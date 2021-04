Elisabetta Gregoraci ha mostrato via social lo straordinario regalo ricevuto da un ammiratore segreto: un mazzo da 300 rose rosse.

Elisabetta Gregoraci ha ringraziato via social l’ammiratore segreto che le ha fatto dono di ben 300 rose rosse. Il mazzo di fiori era così grande che la showgirl ha deciso di sistemarlo nella vasca da bagno, e in un post sui social ha scritto: “Grazie, chiunque tu sia”. In tanti tra i fan sui social si chiedono se la showgirl sia veramente all’oscuro dell’identità del misterioso ammiratore.

Elisabetta Gregoraci: le rose rosse

Nonostante i gossip che l’hanno travolta durante la sua partecipazione al GF Vip (dall’amicizia speciale con Pierpaolo Pretelli fino al presunto contratto di riservatezza voluto dall’ex marito Briatore), Elisabetta Gregoraci continua a far parlare di sé: nelle ultime ore la showgirl ha mostrato via social l’enorme mazzo di rose rosse ricevuto da un suo spasimante segreto.

L’ex moglie di Briatore, sorridente e in costume da bagno, si è lasciata immortalare nella vasca accanto alle 300 rose rosse ricevute in regalo, e ha ringraziato il misterioso ammiratore che le ha fatto il generoso dono. Di chi si tratterà?

I rapporti con Flavio Briatore

Dopo aver avuto un acceso botta e risposta “a distanza” con l’ex marito durante la sua permanenza nella casa del GF Vip, una volta lasciato il reality show la Gregoraci è tornata a mostrarsi proprio in compagnia di Briatore.

I due hanno mantenuto buoni rapporti e hanno manifestato l’intenzione di continuare ad occuparsi insieme del figlio Nathan Falco. L’ex coppia risiederebbe in abitazioni vicine (ma separate) proprio per consentire al bambino di trascorrere il suo tempo con entrambi. La showgirl e l’imprenditore sembrano aver chiarito i loro dissapori ed entrambi hanno espresso la loro reciproca ammirazione. Nonostante questo, Elisabetta Gregoraci ha smentito a chiare lettere l’ipotesi di un ritorno di fiamma con l’ex marito.