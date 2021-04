Chiara Ferragni, diventata mamma per la seconda volta, ha postato sui social una foto in cui la si vede intenta ad usare un tiralatte.

Tra abiti contenitivi, occhiaie e allattamento, Chiara Ferragni ha deciso di mostrare anche gli aspetti “scomodi” del post-parto: da pochi giorni l’influencer è diventata mamma della piccola Vittoria, e sui social – oltre ad aver postato le prime tenere immagini della sua seconda bambina – ha deciso di condividere con i fan le gioie e i “dolori” di questo periodo. Ad esempio l’influencer si è mostrata mentre era intenta ad usare il tiralatte con una maschera di bellezza sul viso. Scherzosamente nella didascalia al suo post ha scritto: “La mia vita attuale in due foto”.

Fonte Foto: https://www.instagram.com/chiaraferragni/?hl=it

Chiara Ferragni: la foto col tiralatte

Dopo essersi mostrata in tenera contemplazione della sua seconda bambina, Vittoria, Chiara Ferragni ha deciso di condividere con i fan anche i momenti in cui ha utilizzato un tiralatte, ma la foto ha finito per dividere il suo pubblico social. Tra i fan c’è infatti chi ha lodato il gesto dell’influencer nel mostrare una fase delicata del post-parto e della sua vita da mamma di due bambini piccoli. Ovviamente poi non sono mancate le polemiche: sui social c’è infatti chi si è mostrato visibilmente infastidito dalle foto in questione e ha accusato l’influencer di “sbandierare” sui social anche i momenti più privati della sua vita.

Chiara Ferragni ha sempre difeso il proprio desiderio di condividere con i suoi fan anche i momenti più importanti della sua vita, come ad esempio la nascita dei figli: per entrambi l’influencer ha mostrato le prime ecografie e fornito aggiornamenti, dalla scoperta della gravidanza alla loro nascita.

La difesa del marito Fedez

Nei giorni scorsi proprio sulla tematica dell’allattamento era accorso in sua difesa il marito Fedez, che aveva fortemente criticato le polemiche sorte contro sua moglie in una fase tanto delicata per qualsiasi madre. “Ogni donna dovrebbe essere libera di allattare o meno senza sentirsi colpevole o sbagliata in un momento così delicato come la post-gravidanza”, aveva scritto il rapper in un suo commento via social.

Fonte Foto: https://www.instagram.com/chiaraferragni/?hl=it