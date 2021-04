L’accusa di razzismo fatta da Meghan Markle contro un non meglio precisato membro della Royal Family potrebbe riferirsi alla principessa Anna.

La Principessa Anna è finita nel mirino dei Sussex? Durante la loro controversa intervista per la CBS, Harry e Meghan Markle avevano lasciato intendere che qualcuno della famiglia reale avesse fatto affermazioni di stampo razzista sul loro bambino, Archie Harrison. A quanto riporta Vanity Fair la biografa Lady Colin Campbell sarebbe convinta che i due ex duchi si riferissero alla Principessa Anna, unica figlia femmina della Regina Elisabetta e del Principe Filippo. Proprio lei avrebbe manifestato delle preoccupazioni nei confronti di Meghan, ma quanto alle accuse di razzismo “sarebbe stata fraintesa”.

Meghan Markle

Meghan Markle contro la Principessa Anna?

I tabloid britannici si sono lanciati nella “caccia al colpevole” dopo le controverse dichiarazioni rilasciate da Meghan Markle nell’intervista per Oprah Winfrey. Stando alla biografa Lady Colin Campbell l’ex duchessa del Sussex potrebbe essersi riferita alla Principessa Anna, che effettivamente sarebbe stata preoccupata del suo “ingresso” nella famiglia Reale non ritenendola in grado di adattarsi al ruolo.

Quanto alle accuse di razzismo – a quanto riporta Vanity Fair – sarebbero infondate e la Principessa Anna sarebbe stata fraintesa: “In verità però la figlia della sovrana è stata fraintesa, il colore della pelle non c’entra nulla. La sua preoccupazione riguardava l’incapacità di Meghan di adattarsi al ruolo, il suo background lontano dai protocolli di Palazzo, vedeva dei rischi all’orizzonte”, si legge in un messaggio della stessa Lady Colin Campbell.

Le smentite contro Harry e Meghan

In molti hanno accusato i due ex duchi del Sussex di aver gettato pesanti ombre sulla famiglia Reale senza fare i nomi dei presunti colpevoli. Inoltre l’arcivescovo di Canterbury ha smentito una delle dichiarazioni rilasciate da Harry e Meghan in merito al loro presunto “matrimonio segreto” celebrato 3 giorni prima del Royal Wedding. L’arcivescovo ha specificato che se li avesse sposati prima – come da loro dichiarato – avrebbe infranto la legge.