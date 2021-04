Dayane Mello e Rosalinda Cannavò si sono mostrate durante una videochiamata con Carlotta Dell’Isola e a seguire si sono dedicate alcuni messaggi d’affetto.

Dopo le ultime incomprensioni sorte nella casa del GF Vip, tra Rosalinda Cannavò e Dayane Mello sembra essere in atto un riavvicinamento: le due si sono mostrate via social durante una videochiamata con Carlotta Dell’Isola, e a seguire si sono dedicate reciprocamente alcune parole d’affetto. La questione ha dato adito a polemiche da parte dei fan dei social, ma Rosalinda ha prontamente replicato nelle sue stories: “Io preferisco sempre rispondere con il bene”. Mentre Dayane ha scritto: “A prescindere dalle nostre diversità siamo qui a condividere i momenti belli che la vita ci regala. Te amo!”

Fonte Foto: https://www.instagram.com/adua.del.vesco/?hl=it

Pace fatta tra Dayane e Rosalinda

Rosalinda Cannavò e Dayane Mello, che durante le ultime settimane al GF Vip 5 hanno finito per litigare aspramente, sembrano essersi riavvicinate. Le due sui social hanno condiviso alcune immagini di una loro videochiamata in compagnia di Carlotta Dell’Isola, e a seguire entrambe hanno manifestato il loro reciproco affetto via social.

“Non è una foto riuscita al top però è stata scattata al volo durante una videochiamata arrivata inaspettatamente da Carlotta Dell’Isola e Dayane Mello. Perché oltre al “gioco”, oltre le “nomination”, oltre alcune “parole di troppo”, siamo persone e come tali ci capita di sbagliare e di non essere perfetti. Ci sono affetti però che restano e non possono svanire”, ha scritto Rosalinda Cannavò.

La nomination e i conflitti

I fan delle due ex gieffine si sono divisi in favore dell’una e dell’altra dopo la loro esperienza al GF Vip. In molti hanno avuto da ridire sull’atteggiamento di Dayane Mello, che dopo aver ammesso di essere “innamorata” dell’attrice, ha finito per mandarla in nomination proprio all’interno del reality show. Oggi i conflitti tra le due sembrano essere acqua passata, ma sui social in tanti non sono d’accordo su una possibile “pace” tra le due.

