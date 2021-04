Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese si sono concessi un pranzo in terrazza approfittando del primo sole primaverile.

Con i primi raggi di sole della primavera che avanza, Belen Rodriguez ha deciso di approfittare del bel tempo per abbronzarsi in balcone e, in compagnia del fidanzato Antonino Spinalbese, ha mostrato ai fan il suo pranzo all’insegna della sensualità. Incinta della sua seconda bambina la showgirl ha mostrato il pancino già evidente e le sue forme prorompenti in costume da bagno, mentre il fidanzato le ha fatto “compagnia” togliendosi la camicia.

Belen Rodriguez in bikini

Insieme ad Antonino Spinalbese (che per il caldo ha finito per togliersi la camicia e mostrare i suoi addominali scolpiti) Belen Rodriguez ha approfittato del bel tempo per godersi i raggi di sole in un sensuale bikini.

La showgirl, incinta della sua seconda figlia, è più radiosa che mai, e in tanti sui social non hanno potuto fare a meno di complimentarsi con lei per la sua straordinaria bellezza. Insieme ad Antonino Belen sembra aver trovato finalmente la serenità, e ora che hanno annunciato l’arrivo della seconda figlia i due non perdono occasione per mostrare via social i loro momenti di intimità.

L’arrivo di Luna Marie

Belen ha già rivelato che il nome della sua bambina, sorella minore del figlio Santiago, sarà Luna Marie. La showgirl ha sofferto di nausee durante i primi mesi di gravidanza, ma ha più volte specificato di essere elettrizzata per l’arrivo della sua bambina. La piccola dovrebbe nascere durante l’estate e lei e Spinalbese sono più felici che mai.

“A parte le nausee non sono una di quelle mamme che ‘vede la luce’: per me la gravidanza è faticosa, il cambiamento fisico non è una cosa semplice, non vedo l’ora di partorire e avere mio figlio in braccio”, aveva confessato a Chi la showgirl.

