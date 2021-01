Secondo i rumor in circolazione Belen Rodriguez aspetterebbe un figlio insieme alla sua nuova fiamma, Antonino Spinalbese.

Belen Rodriguez mamma per la seconda volta? Secondo Novella 2000 la showgirl argentina aspetterebbe un figlio dalla sua nuova fiamma, l’hair stylist Antonino Spinalbese. Al momento sulla vicenda non esistono conferme ma la showgirl non ha ancora smentito il rumor in circolazione. Lei e Antonino hanno iniziato a frequentarsi durante l’estate, all’indomani della seconda rottura tra Belen e l’ex marito Stefano De Martino.

Belen Rodriguez incinta? Lo scoop

In tanti sono in attesa di sapere se davvero Belen sia incinta per la seconda volta, ma al momento sembra proprio che la showgirl non abbia intenzione di confermare o smentire il gossip.

Belen Rodriguez

In passato lei stessa non ha nascosto di desiderare un secondo figlio, e durante il suo ritorno di fiamma con l’ex marito, Stefano De Martino, in tanti erano in attesa che i due dessero prima o poi il lieto annuncio. Purtroppo la liaison è definitivamente naufragata per la seconda volta, e pochi mesi dopo la showgirl ha iniziato a frequentare Antonino Spinalbese, giovane hair stylist milanese con cui oggi sarebbe più affiatata che mai.

Dopo le presentazioni in famiglia, Belen ha deciso di avere un secondo bebè con il nuovo fidanzato? Al momento non ci sono certezze.

Il nuovo amore della showgirl

Mentre sui social i fan sono alla ricerca d’indizi che confermino la seconda presunta gravidanza, la showgirl si gode l’amore del nuovo fidanzato, con cui ha deciso di uscire allo scoperto a poche settimane dalla paparazzata del loro primo bacio. Per Capodanno i due si sono concessi una romantica fuga in montagna e sembra che Antonino abbia stretto un ottimo legame anche col figlio dell’argentina, Santiago. Presto il bambino diventerà un fratello maggiore? I fan sperano proprio di sì.