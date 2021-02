Diletta Leotta, con un bellissimo scatto Instagram, sembra aver ufficializzato la storia d’amore con Can Yaman: le sue parole.

Ormai da giorni non si fa altro che parlare di Diletta Leotta e Can Yaman. La conduttrice sportiva e l’attore turco sono stati paparazzati la prima volta dal settimanale Chi, che l’ha immortalati a cena insieme. La sintonia era evidente fin dai primi scatti, ma, all’inizio, i due piccioncini hanno preferito non esprimersi.

Ad oggi, invece, dopo la conferma di Can – arrivata con uno scatto social – arriva la confessione di Diletta. Attraverso il suo profilo Instagram, la Leotta ha condiviso una fotografia che la ritrae al maneggio con il suo principe azzurro.

Diletta Leotta: la foto con Can Yaman

Diletta Leotta ha deciso di vuotare il sacco e, dopo giorni e giorni di chiacchiericcio, ha postato su Instagram la prima foto di coppia con Can Yaman (la seconda, se consideriamo quella postata dall’attore sul proprio profilo). I due piccioncini hanno scelto di trascorrere qualche ora in un maneggio e hanno mostrato ai fan le loro imprese con un bellissimo cavallo bianco.

La conduttrice sportiva, per annunciare la nuova ‘passione‘ della sua vita, ha scelto uno scatto che ha catturato in un lampo l’attenzione dei fan. Lei e Can sono in piedi che accarezzano e guardano con occhi sognanti un cavallo. “C’era una volta…”, ha scritto Diletta a didascalia del post.

Diletta e Can: la reazione dei fan

La Leotta non ha aggiunto molte parole alla prima foto di coppia, d’altronde non sarebbero servite. Ormai, la loro love story è sotto agli occhi di tutti e questo scatto non è che l’ennesima conferma.

Gli occhi di alcuni fan si sono concentrati su un dettaglio: la mano di Yaman che abbraccia dolcemente Diletta. E chi se lo sarebbe aspettato? Nella soap opera turca Daydreamer, Can appare molto più irruente e sono tanti quelli che si aspettavano una presa più possente. Ovviamente, i seguaci si sono lasciati andare all’ironia e la maggior parte delle donzelle si sono ritrovate ad invidiare la conduttrice sportiva.

Tra i tanti commenti, però, ne spuntano alcuni che vedono questa love story come una banale mossa di marketing. Possibile che Can Yaman e Diletta Leotta si siano piegati al becero gossip pur di apparire? Solo il tempo, forse, potrà darci la risposta.

Ecco il post condiviso dall’attore turco per annunciare la relazione: