La principessa Eugenia di York, nipote della Regina Elisabetta, ha dato alla luce il suo primo figlio.

La principessa Eugenia di York, figlia del principe Andrea e di Sarah Ferguson, è diventata mamma. Buckingham Palace ha dato il lieto annuncio affermando che il piccolo, 11esimo in linea di successione al trono, sarebbe un maschietto e che la Regina sarebbe felicissima della notizia. Per la principessa Eugenia e suo marito, Jack Brooksbank (sposato nel 2018) si tratta del primo figlio.

Eugenia di York ha partorito

Dopo le sontuose nozze nel 2018, Eugenia di York e Jack Brooksbank sono finalmente diventati genitori. La coppia ha avuto un figlio maschio ma per il momento il nome del piccolo non è stato rivelato dai canali ufficiali della Royal Family. Il parto sarebbe avvenuto in un’ala riservata del Portland Hospital, lo stesso in cui nel 2019 è nato Archie, primogenito di Harry e Meghan.

Regina Elisabetta

Della notizia sarebbero stati informati immediatamente i genitori della principessa Eugenia, Sarah Ferguson e il principe Andrea (escluso dai suoi ruoli pubblici dopo il suo coinvolgimento nello scandalo Epstein). La Regina e il resto della famiglia hanno espresso le loro più sentite congratulazioni alla principessa Eugenia e a suo marito Jack Brooksbank.

I Reali “separati” dall’emergenza Coronavirus

Al momento, a causa dell’emergenza sanitaria, la Regina Elisabetta e il Principe Filippo sarebbero sotto stretto regime d’isolamento per evitare un loro possibile contagio. Dunque per adesso non avverranno incontri ufficiali con il nuovo royal baby, e il suo battesimo sarebbe rimandato a data da destinarsi. A causa della pandemia la Regina Elisabetta e suo marito sono rimasti “isolati” dal resto della famiglia trascorrendo la quarantena nel castello di Windsor, e hanno annunciato che non appena possibile si sottoporranno al vaccino anti-Covid.