Il Principe Harry e Meghan Markle hanno rivelato di essersi sposati in privato 3 giorni prima del royal wedding. L’arcivescovo di Canterbury ha smentito la notizia.

Tra smentite e ipotesi infondate, l’intervista di Harry e Meghan Markle da Oprah Winfrey continua a generare bufera. Durante la controversa intervista i due ex duchi hanno rivelato di essersi sposati in forma privata alcuni giorni prima della cerimonia ufficiale in mondovisione. La questione è stata categoricamente smentita dall’arcivescovo di Canterbury Justin Welby, che ha specificato che avrebbe commesso reato sposandoli senza licenza e senza testimoni:

“Ho incontrato più volte, in ambito privato e pastorale, i duchi del Sussex prima della cerimonia ufficiale del 19 maggio 2018. Quel giorno c’è stato il matrimonio. Se avessi firmato il certificato un giorno diverso, avrei commesso un reato grave. Il matrimonio ha avuto luogo il 19 maggio. Ma non dirò che cosa è accaduto negli altri nostri incontri”, ha affermato l’arcivescovo a quanto riporta l’Huffington Post.

Harry d’Inghilterra Meghan Markle

Harry e Meghan: la smentita dell’arcivescovo

Durante la loro controversa intervista per la CBS, Harry e Meghan avevano dichiarato di essersi sposati alcuni giorni prima del loro matrimonio ufficiale (celebrato il 19 maggio 2018). La questione è stata categoricamente smentita dall’arcivescovo di Canterbury, che ha spiegato di non aver mai unito i due duchi in matrimonio prima della data prefissata (specie visto che facendolo avrebbe commesso un reato).

“Tre giorni prima del nostro matrimonio, ci siamo sposati. Nessuno lo sa. Eravamo solo noi due nel nostro giardino con l’arcivescovo di Canterbury. Abbiamo chiamato l’Arcivescovo e abbiamo detto semplicemente: “Questo spettacolo è per il mondo ma noi vogliamo vivere la nostra unione tra di noi'”, aveva dichiarato con candore Meghan durante l’intervista.

Le polemiche e i dubbi

L’intervista di Harry e Meghan ha sollevato moltissimi dubbi sulla veridicità delle loro accuse contro la Royal Family, e per il momento i due hanno preferito non rispondere pubblicamente a ciò che gli è stato contestato. L’ex duchessa del Sussex ha affermato di aver persino assistito ad accuse razziste nei confronti del suo primogenito, Archie Harrison, vicenda che ha costretto la Regina ad intervenire con un comunicato ufficiale.