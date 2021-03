Valentina Ferragni si è concessa uno scatto bollente senza reggiseno, e dopo gli insulti sul suo fisico ha deciso di sfoderare la sua ironia.

Con uno scatto bollente in cui ha messo in mostra il suo décolleté, Valentina Ferragni ha sedotto i fan e ha ironizzato: “Le ho tirate su per farle sembrare più grandi”, ha scritto nella didascalia al suo post, che ha fatto il pieno di like. La sorella minore di Chiara Ferragni si è concessa lo shooting bollente a Viareggio e si è mostrata indifferente verso le critiche ricevute in passato per il suo aspetto fisico.

Valentina Ferragni senza reggiseno: la foto bollente

In passato Valentina Ferragni è stata vittima di bodyshaming e più volte si è difesa sui social manifestando il proprio desiderio di difendere la sua libertà di mostrare il suo corpo. “Mi dispiace che la mia normalità sia considerata come anormale. Fino a qualche tempo fa le ragazze vedevano le modelle, tutte molto magre, e cercavano di imitarle. Ma oggi non è più così: bisogna essere se stessi. Non mi sento più sbagliata solo perché ho preso qualche chilo in più”, aveva dichiarato via social.

Valentina Ferragni

Incurante verso le critiche, la sorella minore di Chiara Ferragni ha postato uno scatto bollente del suo shooting a Viareggio, e ha riscosso un vero e proprio successo tra i fan sui social.

La nascita di Vittoria Lucia Ferragni

Da poche settimane Valentina Ferragni è diventata zia della piccola Vittoria, seconda figlia di Chiara Ferragni e Fedez. Sui social l’influencer ha scritto un tenero messaggio per l’arrivo della sua nipotina, che a causa delle norme anti-Covid non avrebbe ancora potuto conoscere di persona: “E il mondo si tinge di rosa. Benvenuta alla nostra piccola grande Vittoria”, aveva scritto nel suo post. Come Valentina anche il fidanzato Luca Vezil ha rivolto le sue congratulazioni ai cognati per l’arrivo della bambina.