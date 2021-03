Denise Pipitone potrebbe vivere in Russia? Ecco il promo di “Chi l’ha visto?” con una nuova e importante segnalazione di una telespettatrice.

Mercoledì 31 marzo 2021 andrà in onda una nuova puntata di Chi l’ha visto? il noto programma televisivo italiano dedicato alla ricerca di persone scomparse e condotto da Federica Sciarelli e proprio sui social ufficiali della trasmissione di Rai 3, è stato condiviso il video del promo della puntata dove la conduttrice del programma ha annunciato un’importante segnalazione che riguarda la scomparsa della piccola Denise Pipitone la bambina sparita misteriosamente a Mazara Del Vallo nel lontano 2004. Ecco i dettagli.

Denise Pipitone è viva e si trova in Russia?

Le anticipazioni sulla nuova puntata di Chi l’ha visto? ci raccontano di una sconvolgente segnalazione che arriva da parte di una telespettatrice del programma e che potrebbe, forse, svelare uno dei gialli che ha tristemente occupato la cronaca italiana dal 2004 ad oggi: la scomparsa di Denise Pipitone.

“Sarebbe troppo bello per essere vero, ma ve lo vogliamo raccontare lo stesso. Una nostra telespettatrice ci dice che a Mosca c’è una giovane donna che è stata rapita quando era una bimba e che somiglia tantissimo a Piera Maggio. La bambina viene trovata in un campo nel 2005 ed oggi ha la stessa età che avrebbe Denise Pipitone. Non sa chi sia la sua mamma ed è per questo che è andata in tv a far vedere il suo volto“.

Nella prossima puntata



Chi è la giovane donna a Mosca, rapita quando era bambina? “Somiglia tantissimo a Piera Maggio”, segnala una spettatrice



Mercoledì #31marzo alle 21:20 in diretta sul #Rai3 #bambiniscomparsi #missingkids pic.twitter.com/lRQ3JuQW95 — Chi l’ha visto? (@chilhavistorai3) March 30, 2021

Somiglianza fra Piera Maggio e la donna rapita in Russia

Quello che sorprende in maniera sconcertante sarebbe proprio la somiglianza fra la ragazza che ha lanciato l’appello alla tv in Russia e la signora Piera Maggio, la madre di Denise Pipitone. Quest’ultima è scomparsa il 1 settembre del 2004 quando aveva appena quattro anni e si trovava vicino la propria abitazione in provincia di Trapani.