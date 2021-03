L’ex centrocampista della Juventus Beppe Furino ha perso sua moglie a causa del Coronavirus. Come lei si sarebbe ammalato anche lo stesso ex calciatore.

Beppe Furino ha confessato a Il Corriere della Sera il suo terribile dramma: di recente lui e i suoi familiari sarebbero risultati positivi al Covid, e purtroppo sua moglie Irene non è riuscita a sconfiggere la malattia.“Sono davvero frastornato, è accaduto tutto troppo in fretta. Ci ha preso tutti, in famiglia. Ma mentre noi guarivamo lei cominciava ad avere seri problemi di saturazione. Da quando è stata ricoverata non l’ho più vista. Non dimenticherò mai questo dolore tremendo”, ha dichiarato l’ex calciatore annunciando la scomparsa di sua moglie.

Beppe Furino: la moglie morta per Covid

La moglie di Furino, Irene Vercellini (ex consigliere comunale di Moncalieri) è morta a 74 anni a causa del Coronavirus.

Fonte Foto: https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Giuseppe_Furino

Anche l’ex centrocampista della Juventus era risultato positivo a Covid-19, così come altri membri della sua famiglia. Lo stesso Furino ha dovuto combattere contro i sintomi del virus e, una volta appresa la notizia della scomparsa di sua moglie, avrebbe vissuto un vero e proprio shock.

Lui stesso ha raccontato al Corriere della Sera di credere di esser stato la causa del contagio tra i suoi familiari: “Purtroppo credo di avere fatto da untore, portando a casa il virus”, ha confessato l’ex calciatore, e ancora: “In piena pandemia ci siamo riuniti tutti a casa mia. Ma lì adesso c’è solo un vuoto enorme”. Beppe Furino e sua moglie hanno avuto insieme una figlia, Federica.

Il dolore dell’ex calciatore

Furino ha dichiarato di non riuscire a perdonarsi quanto successo a sua moglie e di non poter dimenticare il dolore che questa tragedia gli ha causato. A causa delle norme ospedaliere in vigore, l’ex calciatore non ha potuto rivolgere a sua moglie neanche un ultimo saluto. Come lui nei mesi scorsi molti personaggi famosi hanno perso alcuni dei loro cari a causa di Covid-19.

Fonte Foto: https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Giuseppe_Furino