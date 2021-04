L’ex fidanzata di Pago, Serena Enardu, ha annunciato via social di essere risultata positiva al Coronavirus insieme a suo figlio Tommaso.

Serena Enardu e suo figlio Tommaso sono risultati positivi al Coronavirus. L’ex gieffina ed ex fidanzata di Pacifico Settembre lo ha annunciato attraverso i social, dove ha ringraziato i fan per i loro messaggi d’incoraggiamento. Fortunatamente né lei né suo figlio avrebbero manifestato sintomi gravi della malattia: “Fortunatamente i sintomi si sono palesati in forma lieve… Adesso, ovviamente siamo in isolamento”, ha scritto la Enardu via social.

Serena Enardu positiva al Coronavirus

Con un post via social Serena Enardu si è mostrata insieme a suo figlio Tommaso con la mascherina sul volto: i due hanno appena scoperto di essere positivi al Coronavirus, e per questo dovranno restare in isolamento domiciliare.

L’ex gieffina ha scritto che si sottoporranno ad un nuovo tampone il 6 e l’8 aprile, così da scoprire se finalmente abbiano sconfitto la malattia. Fortunatamente entrambi avrebbero solo sintomi lievi, e infatti l’ex fidanzata di Pago ha tranquillizzato i fan dei social: “Supereremo anche questa!”, ha scritto.

La fine dell’amore per Pago

Dopo numerosi tira e molla, Serena Enardu e Pago hanno finito per lasciarsi definitivamente a marzo 2021. La coppia aveva deciso di affrontare il nuovo ritorno di fiamma nel massimo riserbo, ma poi Serena aveva confermato la fine della liaison via social:

“Purtroppo non ce l’abbiamo fatta, abbiamo provato in tutti i modi ma niente. A un certo punto bisogna rassegnarsi, l’accanimento terapeutico non porta da nessuna parte e quindi… sono single”, aveva dichiarato l’ex gieffina in diretta social. I due erano tornati insieme una prima volta durante la loro partecipazione al Grande Fratello Vip 4, ma la loro relazione era naufragata inesorabilmente poco tempo dopo la fine del programma. Questa volta sembra che la love-story tra i due sia terminata definitivamente.

