Matilda De Angelis ha rotto la sua proverbiale riservatezza svelando di essere fidanzata con il rapper Nayt, al secolo William Mezzanotte.

Oltre al suo straordinario talento (che l’ha portata senza dubbio ad essere una delle attrici italiane più note del panorama internazionale) Matilda De Angelis sta vivendo un periodo felice anche dal punto di vista sentimentale. L’attrice ha infatti svelato di essere fidanzata col rapper Nayt, al secolo William Mezzanotte. “È un artista che ha una tecnica e una poetica pazzesche. In più è una persona straordinaria. Se sono fidanzata non sono più libera? Eh no, che vuol dire? Io so’ sempre libera”, ha raccontato a Oggi.

Matilda De Angelis e Nayt stanno insieme

Dopo la liaison con il collega attore Andrea Arcangeli, l’attrice è uscita allo scoperto con il suo nuovo fidanzato: si tratta del rapper Nayt, nato nel 1994 a Isernia e il cui vero nome è William Mezzanotte.

Sui social erano già presenti alcune foto della coppia, ma finora l’attrice aveva preferito mantenere il massimo riserbo sulla liaison. A Oggi Matilda De Angelis ha confessato la sua ammirazione per il talento del fidanzato, che ha all’attivo 5 album in studio.

L’opinione sulla chirurgia plastica

Oltre al talento che l’ha resa una delle attrici più promettenti del panorama italiano, la De Angelis ha riscosso grande successo anche per la sua intelligenza e i suoi messaggi sull’accettazione del proprio corpo. Lei stessa ha confessato a Oggi che non ricorrerebbe mai alla chirurgia plastica per modificare il proprio aspetto e che farebbe volentieri a meno del make up:

“Ho qualche cicatrice di cui vado fiera perché sono la narrazione della mia battaglia. Tutti mi dicono che ho la faccia da bambola, ma non è così. Io invece fatico perfino a togliermi un pelo dalle sopracciglia, ho la fobia di tutto ciò che mi modifica la faccia e stento a truccarmi. Figuriamoci se penso alla chirurgia estetica”, ha confessato l’attrice.