Dopo le accuse mosse al Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi ha avuto uno scontro faccia a faccia con Platinette.

Al Maurizio Costanzo Show si è svolto uno scontro infuocato tra Tommaso Zorzi (vincitore dell’ultima edizione del GF Vip) e Platinette. Nella casa del reality show l’influencer aveva affermato di voler prendere a schiaffi il noto volto tv per le sue posizioni in merito alla legge contro l’omotransfobia. Allo studio di Maurizio Costanzo Platinette ha corretto Zorzi e gli ha chiesto, provocatoriamente, se fosse ancora intenzionato a prenderlo schiaffi:

“A differenza di quello che può pensare Tommaso, se io non rappresento i gay italiani è perché non voglio rappresentare nessuno. Ciascuno di noi è fatto in maniera differente. Dato che mi hai promesso due sberle nella Casa del Grande Fratello vorrei sapere se hai ancora voglia di darmele”, ha dichiarato Mauro Coruzzi (alias Platinette) al salotto tv.

Platinette contro Tommaso Zorzi

Dopo il botta e risposta “a distanza” avvenuto nei mesi scorsi, Platinette e Tommaso Zorzi hanno avuto un’accesa discussione al Maurizio Costanzo Show. Platinette ha chiesto provocatoriamente all’influencer se fosse ancora intenzionato a prenderlo a schiaffi per via delle sue posizioni in merito al DDL Zan, mentre l’influencer ha specificato che, da un personaggio con tale visibilità pubblica, si sarebbe aspettato maggiore clemenza verso la comunità LGBT.

“Il mio discorso era molto semplice: se tu mi esci con delle interviste sulla legge Zan, la legge per i diritti… Tu parlavi degli omosessuali che si lamentano delle aggressioni omofobe e lo hai chiamato un vittimismo LGBT”, ha cercato di difendersi Zorzi dopo l’attacco frontale di Platinette. Il noto volto tv ha replicato specificando che l’intervista a cui avrebbe fatto riferimento Zorzi sarebbe stata pubblicata ben prima delle polemiche per il DDL Zan: “Non era ancora la legge Zan. Se si cita, si cita bene, se posso insegnarti qualcosa. Non è vero, vai a rileggere l’intervista.”

Le accuse contro l’influencer

Quando Tommaso Zorzi aveva affermato di voler prendere a schiaffi Platinette nella casa del GF Vip, il noto volto tv aveva replicato in diretta per FQMagazine affermando che l’influencer sarebbe stato “perfido e violento”.

“Ho preso l’abitudine di vedere il live del GF Vip per capire cosa fa Tommaso Zorzi perché ho l’impressione che sia il più perfido mai apparso in televisione. Un giorno l’ho beccato che mi definiva un gay omofobo semplicemente perché ho fatto delle dichiarazioni relative alle unioni civili”, aveva tuonato contro di lui.

