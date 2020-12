Matilda De Angelis si è mostrata via social senza trucco e con i segni dell’acne, lanciando un importante messaggio per i suoi fan.

Anche Matilde De Angelis come Aurora Ramazzotti ha deciso di lanciare un importante messaggio per se stessa e per i suoi fan: l’attrice si è mostrata senza trucco e con i segni dell‘acne ben evidenti sul viso, e ha ammesso quanto per lei sarebbe importante accettarsi nonostante i suoi difetti.

“Ci sono cose che non si possono controllare e quest’anno ce l’ha insegnato bene. Ci sono cambiamenti che dobbiamo accettare nella nostra vita e, insieme ad essi, la percezione di noi stessi e del mondo che ci circonda. Accadono cose paradossali nella vita no? Bene, per me essere un’attrice e lavorare con il volto mangiato dall’acne è una di queste“, ha scritto l’attrice nel suo post, che ha presto fatto il pieno di like.

Matilde De Angelis mostra l’acne sul viso

L’attrice 25enne Matilda De Angelis ha deciso di usare i suoi canali social per lanciare un importante messaggio. La perfezione non esiste e, secondo l’attrice, sarebbe importante accettare con gratitudine ciò che si ha (difetti compresi): “Volevo condividere questa piccola verità forse per sentirmi più forte, forse per accettarmi meglio. Le nostre paure ci possono paralizzare o possono diventare una grande forza, sta a noi scegliere la strada. E praticare tanta gratitudine per tutte le cose belle che ci accadono e magari, anche per quelle brutte“, ha scritto nella didascalia al suo post, che ha conquistato i fan dei social.

Matilda De Angelis

Come lei anche Aurora Ramazzotti si è recentemente mostrata via social senza nascondere i segni dell’acne sul suo viso, e in tanti hanno lodato il suo gesto coraggioso e sincero.

Il commento di Tiziano Ferro

Tra coloro che hanno lodato Matilda De Angelis per la sua foto con l’acne vi è stato anche Tiziano Ferro, che ha commentato il suo messaggio della giovane attrice lodandone la bellezza:

“La tua bellezza trascende ogni trito e ritrito codice. Quell’arte e quel cuore parlano chiaro! Detto ciò: ma che tenera e bella sei con questi brufoletti, che celebrano la tua tenera età. E tu celebri loro, brava!!!!!”, ha scritto il cantante“, ha scritto il cantante di Latina.