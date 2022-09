Problemi di salute per Sangiovanni. Il cantante è stato costretto ad annullare l’ultimo concerto e ha posticiparlo: le sue parole.

Attimi di spavento nelle scorse ore per Sangiovanni che ha avuto un malore prima del concerto di ieri nella piazza di Cremona. Il cantante, a causa di alcuni problemi di salute, si è visto costretto ad annullare l’evento e a posticiparlo. Una situazione spiacevole che lo stesso artista ha voluto chiarire di persona sui social con un videomessaggio in cui ha raccontato anche di quali problematiche abbia sofferto.

Sangiovanni, problemi di salute: la spiegazione e il concerto saltato

Arrivato all’ultima data del suo tour ‘Cadere Volare Live 2022’, Sangiovanni ha avuto un problema di salute che lo ha costretto ad annullare e posticipare l’evento inizialmente previsto per il 4 settembre. Il giovane ha voluto spiegare cosa è accaduto sottolineando il grande dispiacere per aver deluso i suoi fan.

“Ciao ragazzi, sono qui per dirvi che mi dispiace tantissimo per quello che è accaduto ieri sera. Ho avuto delle fitte fortissime allo stomaco. Per me non sono una novità ma non sono mai andato a visitarmi”, ha spiegato il cantante. “A volte pensi che sia colpa di qualcosa che hai mangiato, dello stress, della stanchezza o dell’ansia. Ho sempre trascurato questa parte, ho dedicato sempre tutto me stesso al lavoro e alle cose che dovevo fare, senza prendermi un giorno per me e la mia salute”.

“Stavo per salire sul palco, ma ho sentito queste fortissime fitte allo stomaco e sono tornato in camerino. E purtroppo anche con l’aiuto dei paramedici non è passato. Mi hanno controllato tutti i valori, la pressione, ecc.. ed era tutto a posto. Nessuno aveva un farmaco che facesse al caso mio. Non erano solo fitte allo stomaco, ma anche tanta nausea”.

Sangiovanni ha poi spiegato che andrà sul palco oggi, 5 settembre, col doppio dell’energia e che i biglietti per la data di ieri saranno validi anche per quella odierna. Per eventuali rimborsi a chi non potesse esserci stasera, lo stesso ex concorrente di Amici ha messo a disposizione un numero di telefono per informazioni e contatti.

Di seguito il videomessaggio pubblicato con un post su Instagram dall’artista:

