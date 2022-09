Cecilia Rodriguez si trovava senza documenti e impossibilitata a viaggiare: è lei stessa a spiegare cosa è accaduto.

Riapparsa sui social due volte nel giro di una giornata, la bella Cecilia Rodriguez ha pubblicato alcune stories Instagram raccontando come stava trascorrendo la giornata. La bella modella argentina, sorella di Belen, ha fatto avanti e indietro tra Venezia e Milano con l’urgente bisogno di rifare tutti i documenti d’indentità. Il motivo? Poco tempo fa le erano stati rubati…

Cecilia Rodriguez senza documenti: il racconto

Cecilia Rodriguez

“Qualcuno penserà che sono morta, invece no. Sto andando a rifare i documenti che mi avevano rubato”. Ha esordito così Cecilia Rodriguez nelle sue recenti stories Instagram facendo riferimento all’episodio recente in cui ha subito un furto, tra cui quello dei documenti. La sorella di Belen ha voluto raccontare ai fan che si è dovuta dirigere al consolato argentino per rifare i documenti utili per viaggiare e spostarsi.

“Da piazza San Marco a Venezia a piazza Duomo è un attimo”, ha scherzato l’argentina che poche ore prima era presente sul red carpet della mostra internazionale del cinema di Venezia insieme al suo compagno Ignazio Moser.

“Non so se vi ricordate, ma qualche tempo fa mi avevano rubato i documenti e ora sto andando a rifarli altrimenti non potrò più viaggiare e non mi sembra il caso, adesso che si può”, ha proseguito la modella.

Dopo, pubblicando la targa del consolato, la donna dovrebbe aver risolto ogni problema. Staremo a vedere quando darà aggiornamenti a proposito…

Di seguito, invece, un recente post Instagram dell’argentina:

