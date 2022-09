Il noto chef e presentatore tv Alessandro Borghese si racconta e rivela di avere un figlio che mantiene anche se non l’ha mai conosciuto.

Alessandro Borghese si racconta a 360° a Il Messaggero affrontando diversi temi legati alla sua vita privata e professionale. A far parlare sono le sue dichiarazioni molto personali in merito ad un figlio mai conosciuto avuto prima del matrimonio con la sua attuale compagna Wilma Oliverio.

Alessandro Borghese e il figlio mai conosciuto

Nelle ore di vigilia della ripartenza di Celebrity Chef, il noto Chef e conduttore Alessandro Borghese è tornato a parlare anche di alcuni temi delicati come il figlio avuto nel 2006, prima di convolare a nozze nel 2009 con Wilma Oliverio, da cui ha avuto due figlie, Alexandra e Arizona, che hanno oggi 6 e 11 anni.

L’uomo aveva già parlato di questa situazione in passato al Corriere della Sera: “Una situazione molto delicata: appena mi è stato comunicato ho fatto gli accertamenti del caso e ora gestisco la situazione dal punto di vista economico e legale. Insomma, ho fatto tutto quello che bisognava fare. Certo, mi piacerebbe vederlo ma non ne ho mai avuto l’opportunità, non me lo permettono. Ormai è grande”, ha detto lo chef.

E ancora: “Non è mica un assassinio, è una cosa che capita e che è capitata a me come a centomila altre persone. La madre non era nemmeno una fidanzata”. A Il Messaggero ha ulteriormente precisato: “Mio figlio ha 16 anni ma non l’ho mai visto, In futuro? Chi lo sa. Ora vive all’estero”.

