Viaggio da dimenticare per Elena Morali, arrestata in Thailandia da un gruppo di poliziotti che hanno preteso del denaro per rilasciarla.

Elena Morali e Luigi Favoloso hanno deciso di vivere una nuova esperienza insieme andando a visitare la Thailandia. Per giorni hanno documentato il loro viaggio da sogno postando scatti dai luoghi incantati dove hanno soggiornato. Poi la coppia è improvvisamente sparita dai social e, rientrati in Italia, hanno denunciato quanto accaduto: la Morali è stata arrestata.

Luigi Favoloso denuncia i poliziotti thailandesi

Secondo il racconto fatto da Luigi Favoloso sui social, al fine di evidenziare quanto accade in Thailandia all’ambasciata italiana, Elena Morali sarebbe stata arrestata per motivi del tutto infondati.

Un gruppo di poliziotti avrebbe fermato la coppia mentre era in giro sul proprio motorino, esigendo di perquisire la borsa della soubrette alla ricerca di sigarette elettroniche. La “pupa”, in possesso di un pacchetto di Iqos, è stata quindi portata in carcere dal gruppo.

L’arresto, avvenuto per cause del tutto discutibili, si sarebbe concluso a fronte del pagamento di centinaia di euro da parte di Luigi Favoloso. Stando a quanto raccontato, i poliziotti avrebbero chiesto al compagno della Morali prima un riscatto di millecinquecento euro, salito poi a tremila euro.

Arrivato al bancomat, l’imprenditore è riuscito a prelevare solo 840 euro che sarebbero bastate per mettere fine all’arresto di Elena.

Luigi Favoloso ha scelto i social per denunciare il triste episodio avvenuto in Thailandia sperando che l’ambasciata italiana possa iniziare a fare luce su situazioni che, a quanto pare, capitano troppo spesso nel Paese.

