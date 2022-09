Vanessa Incontrada non glissa sulle domande politiche e commenta la candidatura di Giorgia Meloni con parole dure: “Mi fa paura”.

Le prossime elezioni politiche stanno coinvolgendo molti personaggi del mondo dello spettacolo, che non evitano di esprimere i loro pareri riguardo i candidati. Intervistata dal Corriere della Sera, Vanessa Incontrada ha speso parole dure nei confronti di Giorgia Meloni, accusando la filosofia del suo partito e facendo riferimento alla vicinanza della politica a Vox, in Spagna.

Vanessa Incontrada: “Giorgia Meloni mi fa paura”

La possibilità che Giorgia Meloni possa essere eletta quando gli italiani saranno chiamati alle urne il prossimo 25 settembre pare spaventare molto la conduttrice di origini spagnole.

“Giorgia Meloni mi fa molta paura, non amo e non condivido il suo tipo di politica”, ha tuonato Vanessa Incontrada puntando il dito contro la candidata per la vicinanza al gruppo Vox in Spagna.

“La manifestazione a cui ha partecipato in Spagna con Vox mi ha scosso molto, perché conosco bene Vox, portavoce di un estremismo di destra per me inconcepibile – ha sottolineato la conduttrice – . Da una donna io mi aspetto libertà, apertura mentale, invece sento discorsi che me la fanno sembrare un politico del 1920”.

Sottolineando come l’Italia e la politica dovrebbero essere più all’avanguardia su temi come “l’aborto, l’inseminazione artificiale, l’adozione, le famiglie che non devono essere per forza uomo-donna “, Vanessa Incontrada è fermamente convinta che l’elezione della Meloni non farebbe altro che riportare indietro il Paese.

“[…]Con un politico come lei retrocediamo. E mi spaventa – ha aggiunto – . Vorrei ascoltare parole di libertà, non solo libertà di parola”.

Riproduzione riservata © 2022 - DG