La ex Velina Ludovica Frasca è tornata a sorridere grazie ad un nuovo amore: ecco chi è l’uomo che è al suo fianco dopo la separazione da Frank Faricy.

Gli ultimi mesi sono stati abbastanza complicati per Ludovica Frasca, conosciuta nel mondo dello spettacolo italiano per essere stata una delle Veline di Striscia la notizia. Come raccontato da lei stessa, il matrimonio con l’imprenditore Frank Faricy si è concluso e i periodi precedenti e successivi la separazione sono stati tutt’altro che semplici. Ora, però, la showgirl è tornata a sorridere accanto ad un altro uomo.

Ludovica Frasca, chi è il nuovo compagno: Adam Sigal

Ad ufficializzare la nuova relazione tra Ludovica Frasca e il regista Adam Sigal è stato proprio quest’ultimo che, con un post su Instagram, ha commentato l’inizio dei suoi 40 anni in compagnia della fidanzata.

“Cavolo…39 è stato un sanno strano. Alcuni dei punti più alti e più bassi della mia vita. Ma ora è finita e ho 40 anni – ha esordito lui a corredo di uno scatto che lo ritrae a Roma abbracciato alla ex Velina – . 40! Mi sento ancora un bambino e, per fortuna, ho ancora una bella e lussuosa testa di capelli. E posso dire che, come potete vedere da queste foto, sono proprio dove voglio essere”.

A commentare lo scatto del compagno, poi, ci ha pensato la Frasca: “Buon quarantesimo compleanno bellissimo uomo. Sei più che incredibile, addirittura più incredibile di Roma”.

