Nota per essere stata giornalista del TG3, ha poi iniziato a prendersi cura di rubriche dedicate al mondo della moda: tutto sulla vita di Rosanna Cancellieri!

Una vera e propria esperta di moda, la quale ha anche avuto l’onore di realizzare delle rubriche per diverse testate giornalistiche dedicate al costume e al fashion: Rosanna Cancellieri è una delle giornaliste più note in Italia. Ha iniziato a condurre nel 1985 il telegiornale di Rai 3, ma non solo… scopriamo di più sulla vita della giornalista romana!

Chi è Rosanna Cancellieri

Nasce a Roma il 3 giugno 1952, sotto il segno del gemelli. Figlia di genitori pugliesi, trascorre la sua infanzia tra la capitale e la Puglia, dove passa maggiormente le sue vacanze estive. È molto legata alle sue origini, poiché i genitori che sono di Lecce e Monteroni di Lecce, le hanno trasmesso l’amore verso la loro regione. Solare, divertente e bella: Rosanna, dentro di sé, si sente una vera donna del sud, nonostante il suo cuore appartenga anche a Roma.

Sin da piccola, Rosanna ha le idee ben chiare: vuole seguire le orme del padre. Noto per essere un documentarista e regista, il quale divide il suo lavoro tra Roma e Parigi, dove diventa anche redattore capo di un settimanale. Proprio dalla professione del padre che Rosanna si rende conto di voler intraprendere la sua stessa strada. Terminati gli studi, si iscrive all’Università e si laurea in filosofia.

La carriera di Rosanna Cancellieri

Dopo aver conseguito la laurea, Rosanna inizia immediatamente a collaborare con alcune testate giornalistiche come La Repubblica, L’unità e Paese Sera. Approda in tv, come giornalista televisiva per il TG3, un lavoro che la tiene impegnata dal 1985 ogni sera.

Essendo un’ottima conduttrice, viene chiamata per presentare alcuni programmi televisivi fino a quando non le viene proposto di realizzare servizi sul campo della moda. Sempre al passo con i trend e amante dello stile, Rosanna accetta con entusiasmo ed inizia a curare alcune rubriche circa questo campo. Viene anche richiesta la sua presenza come concorrente allo show Isola dei Famosi dove, però, viene eliminata alla terza puntata. Il suo personaggio viene richiesto anche nel cinema italiano in cui ha la possibilità di lavorare insieme a Carlo Verdone.

Grazie alla sua passione per la moda, diventa anche docente del Master di Comunicazione e Giornalismo di Moda Eidos Communication.

Vita privata di Rosanna Cancellieri

Della sua vita privata non si è mai saputo nulla e la giornalista romana ha sempre cercato di tenere fuori dalla stampa tutto ciò che la riguarda nel privato. Non è mai stata avvistata con qualcuno, tanto meno ha mai voluto svelare qualcosa. L’unica volta che, forse, è riuscita ad esporre un suo parere è stato durante la puntata di Vieni da Me con la Balivo.

Ha confessato che in amore non è mai stata così tanto fortunata, forse perché, fondamentalmente, si è “sposata con il suo lavoro”. Nonostante ciò, però, ha ammesso che le piacerebbe trovare un compagno che l’aspetti a casa quando lei torna da lavoro.

Inoltre, non è presente su nessun tipo di social, né su Instagram né su Facebook. L’ennesima dimostrazione che, probabilmente, ama concentrare la sua vita nel lavoro senza mettere in piazza i “retroscena” e la vita privata…

3 curiosità su Rosanna Cancellieri

-Le sarebbe piaciuto fondare una scuola di recitazione, danza e musica. Questa sua passione nei confronti del mondo artistico nasce sempre grazie al papà. Quest’ultimo, infatti, la portava spesso in giro per i musei, ad ascoltare musica classica e a teatro.

-È scattata la polemica sul web quando, ospite da Caterina Balivo nel programma “Vieni da me”, ha definito Chiara Ferragni “un orrore”. Questo, perché, secondo lei, la giovane influencer non se ne intende assolutamente di moda ed è diventata famosa solo e unicamente grazie ai suoi scatti davanti ai negozi più famosi. Un attacco a cui, però, la fashion blogger non ha controbattuto.

-L’estate del 2013 sono diventati virali delle sue foto poiché, nonostante la sua età, sfoggiava a Ibiza in topless.

Fonte foto: https://www.youtube.com/watch?v=urNRVOLSIpQ