Momento di tensione tra Elodie e i fotografi del Festival del cinema di Venezia: l’insistenza dei paparazzi ha fatto sbottare la cantante.

Sul red carpet di Venezia 79 per il suo debutto da attrice, Elodie ha attirato l’attenzione di tutti. Elegantissima e a proprio agio nelle vesti di interprete del film Ti mangio il cuore – diretto dal regista Pippo Mezzapesa e tratto dal libro-inchiesta di Carlo Bonini e Giuliano Foschini – la cantante ha ammaliato tutti con la sua bellezza e il look scelto per l’occasione.

Davanti ai fotografi, appostati come di consueto per le foto di rito, però, è successo qualcosa che ha fatto arrabbiare Elodie: l’eccessiva insistenza di chi stava dietro gli obiettivi della macchina fotografica pare l’abbia particolarmente infastidita.

I fotografi braccano Elodie: lei sbotta

“Calma, calma ragazzi”, ha sbottato Elodie incurante delle riprese che stavano realizzando sul red carpet della Mostra del cinema di Venezia.

La cantante non ha nascosto il fastidio provato per il continuo richiamo da parte dei fotografi e, evidentemente adirata, ha invitato tutti a chiederle con calma uno scatto a favore del proprio obiettivo.

facendo riferimento alla hit dell’estate firmata proprio dalla cantante di origini romane.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Marco Marfella (@ilmenestrelloh)

Riproduzione riservata © 2022 - DG