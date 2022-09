Momento di tenerezze tra Chiara Ferragni e il figlio Leone: il video viene pubblicato su Instagram e il piccolo strappa a tutti una lacrima.

Chiara Ferragni ha condiviso sul suo profilo Instagram un tenero momento tra lei e Leone poco prima di andare a dormire. Il video è stato pubblicato dall’imprenditrice digitale ed è riuscito ad attirare in pochissimo tempo l’attenzione di milioni di follower. Le parole che lei e il figlio si sono scambiate sono state emozionanti e, ancora una volta, Leone si è dimostrato un bimbo dal cuore d’oro.

Chiara Ferragni e Leone: il video prima della buonanotte

“Ti posso dire una cosa importante? Sono tanto fiera di te, tu sei l’amore della mia vita”, dice Chiara Ferragni al figlio in un momento ripreso dalle telecamere di sicurezza distribuite nell’appartamento a City Life dei Ferragnez.

Ma sono le parole di Leone che lasciano tutti a bocca aperta: “Anche io sono tanto fiero di te, tu sei un fiore di mamma”. L’emozione dell’imprenditrice è stata indescrivibile e, come spesso accade, ha scelto di condividere sui social anche questo momento intimo e familiare.

In tanti si sono commossi all’ascolto delle parole di Leone, ma non è mancato qualcuno che ha ritenuto inopportuna la condivisione di certi momenti privati sui social. Ma la Ferragni a queste critiche è ormai avvezza e ha dimostrato di non curarsene affatto.

