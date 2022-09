Grande amica di Emma Marrone, Elisa ha dedicato un pensiero al padre della cantante salentina prematuramente scomparso a 66 anni.

La morte del padre di Emma Marrone, Rosario, ha travolto la famiglia della cantante salentina, ma ha spiazzato anche le persone più vicine a lei. Tra queste Elisa, che ha voluto dedicare un pensiero commosso al signore intonando l’Hallelujah durante il concerto del 5 settembre scorso. Applausi e brividi tra il pubblico presente, ma anche tanti apprezzamenti dai fan di entrambe le artiste.

Elisa e l’abbraccio a Emma Marrone

“Sto pensando a lei e alla sua famiglia, facciamolo tutti insieme visto che è amatissima – ha esordito Elisa nel corso del suo concerto – .Un’amica, una sorella…”.

“Vorrei dedicare l’Hallelujah a Rosario Marrone, il papà di Emma che è volato in cielo”, ha aggiunto la cantante tra gli applausi commossi dei presenti.

Il video che racconta il pensiero che Elisa ha rivolto a Emma Marrone e a tutta la sua famiglia ha fatto il giro del web e in tanti si sono complimentati per l’amicizia che, ancora una volta, la cantante triestina ha dimostrato nei confronti della collega che ha più volte definito come una sorella.

Riproduzione riservata © 2022 - DG