Adriana Lima ha accolto il suo terzo bebè insieme al compagno, Andre Lemmers, dopo le due figlie avute insieme al cestista Marko Jaric.

Adriana Lima è diventata mamma per la terza volta: la top model, che fino all’ultimo mese di gravidanza ha calcato le passerelle con il pancione, ha dato alla luce un maschietto. Lei e il compagno Andre Lemmers avevano annunciato la gravidanza via social e a seguire avevano raccontato ai fan alcuni dettagli e retroscena sull’arrivo del loro bambino.

Adriana Lima: è nato il terzo figlio

Dopo Valentina e Sienna (avute insieme all’ex marito, il cestista Marko Jaric) Adriana Lima ha realizzato il sogno di diventare madre per la terza volta: la modella ha avuto un maschietto insieme al compagno, Andre Lemmers. I due avevano annunciato la gravidanza via social, e a seguire la modella aveva postato i video del suo gender reveal party, dove lei stessa aveva appreso con gioia che avrebbe avuto un figlio maschio.

La vita privata della modella

Le due figlie maggiori di Adriana Lima erano impazienti di conoscere il loro fratellino e sui social la modella non ha mancato di condividere con i fan la gioia per l’arrivo del suo terzo figlio. Fino all’ottavo mese di gravidanza la top model ha calcato alcune delle passerelle più importanti e ha sfoggiato con orgoglio il pancione. In tanti tra i suoi fan non vedono l’ora di saperne di più su questa sua terza maternità e sulla storia d’amore con Andre Lemmers, con cui la Lima sembra aver finalmente trovato la felicità.

Non è dato sapere dove i due si siano conosciuti, quel che certo – a giudicare dalle foto che ritraggono la modella insieme al compagno – è che i due insieme sono più felici che mai e che abbiano costruito una splendida famiglia allargata.

