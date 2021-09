E’ stata svelata la data di inizio de Le Iene 2021: Nicola Savino confermato alla conduzione del programma di Italia 1.

Era il 1997 quando su Italia 1 debuttava per la prima volta Le Iene, con il passare del tempo e delle edizioni il programma di inchiesta giornalistica è diventato un appuntamento fisso per gli spettatori della rete Mediaset. L’edizione numero 26 è sempre più vicina e non bisognerà aspettare molto tempo per poterla vedere: volete sapere quando inizia Le Iene 2021? La risposta è martedì 5 ottobre ovviamente, come sempre, in prima serata su Italia 1 (a partire dalle ore 21.25 circa), ma non mancheranno le novità a partire dai nomi delle conduttrici.

Le Iene 2021: i conduttori

Il presentatore di Le Iene 2021 sarà ancora una volta Nicola Savino, che ha fatto il proprio esordio alla guida del programma nel 2019. Non sarà però il solo: ad affiancarlo alla conduzione delle varie puntate ci saranno una serie di conduttrici (che sostituiranno quindi Alessia Marcuzzi che ha lasciato Mediaset) i cui nomi non sono però ancora stati svelati.

Sull’account Twitter ufficiale del programma sono state inserite le sagome delle 10 conduttrici che affiancheranno Nicola Savino ed è stato chiesto ai follower di indovinare i loro nomi. Difficile riconoscerle tutte e 10, ma il portale Dagospia ha svelato i nomi di due di loro: la cantante Elodie e la campionessa olimpica Federica Pellegrini.

Dal 5 ottobre, nella nuova stagione de Le Iene, si alterneranno al fianco di Nicola Savino e della Gialappa’s Band il meglio delle “ragazze” oggi in circolazione. Ecco in chiaroscuro le conduttrici de #LeIene per la nuova stagione del 2021: divertitevi ad indovinare chi sono! pic.twitter.com/yh9zXmOo7J — Le Iene (@redazioneiene) September 20, 2021

Oltre a Nicola Savino e alle varie co-conduttrici, ci saranno poi le immancabili voci della Gialappa’s Band (Marco Santin, Carlo Taranto e Giorgio Gherarducci), che con la loro ironia commenteranno il programma.

Le Iene 2021: i servizi

Anche in Le Iene 2021 non mancheranno poi i tanti servizi di vario tipo, da quelli più leggeri e scherzosi a quelli invece dai toni più seri: servizi di inchiesta e denuncia. Il programma andrà in onda ogni martedì sera in prima serata su Italia 1.