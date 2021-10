Su TV8 arriva Game of Talents: Alessandro Borghese conduce il gioco a squadra. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Alessandro Borghese abbandona, momentaneamente, le vesti dello chef per indossare i panni del conduttore di un nuovo gioco televisivo in onda su TV8: Games of Talents. “Questo show è divertente e mi consente di utilizzare la mia chiave ironica. E, comunque, un pizzico di cucina me la sono portata dietro, per esempio con il gioco “Bolle in pentola” ha spiegato lo stesso conduttore presentando il suo nuovo programma che è pronto al debutto assoluto sul piccolo schermo.

Games of Talents su TV8: il programma

Come anche il titolo scelto per il programma suggerisce, Game of Talents è un gioco televisivo in cui, in ogni puntata, si affronteranno due diverse la squadra: una capitanata da Mara Maionchi, l’altra da Frank Matano. I concorrenti dovranno riuscire a indovinare le doti di particolari talenti prima che questi si esibiscano.

Alessandro Borghese

Ovviamente, ad aiutare (ma non troppo) i concorrenti nel loro compito ci saranno alcuni indizi. “Se di un talento dicono che prima di esibirsi non può mangiare, potrebbe essere un mangiatore di fuoco oppure un ciclista acrobatico” ha aggiunto Alessandro Borghese a TV Sorrisi e Canzoni spiegando il meccanismo del programma.

Lo chef e conduttore ha anche parlato due suoi due compagni di avventura, Frank Matano e Mara Maionchi: “Sono due persone veramente squisite dal punto di vista umano e professionale. Mara la conosco da quando veniva a comprare la pasta fresca nel mio negozio. Con Frank, che è italo-americano come me, abbiamo una grandissima empatia e lo stesso approccio al gioco”.

Game of Talents: quando inizia e quando va in onda

Il debutto di Games of Talents su TV8 è previsto per martedì 26 ottobre. Il programma va in onda in prima serata, a partire dalle ore 21.30 circa: la durata di ogni singola puntata del programma è di circa due ore e termina quindi intorno alle ore 23.40.

L’appuntamento per le successive puntate di Games of Talents è sempre su TV8, sempre in prima serata a partire dalle 21.30, ogni martedì sera.