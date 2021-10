Ecco tutto quello che vedremo nella puntata de Le Iene in onda martedì 26 ottobre 2021 come sempre su Italia 1.

Nuova puntata e nuova co-conduttrice. Nella puntata di martedì 26 ottobre 2021 de Le Iene, ad affiancare Nicola Savino è la campionessa italiana di pallavolo Paola Egonu, fresca vincitrice della medaglia d’oro agli Europei: in questa edizione, infatti, i produttori hanno deciso di affiancare al conduttore una donna differente per ogni puntata. L’appuntamento è come sempre in prima serata su Italia 1 a partire dalle ore 21.15 circa, vediamo ora nel dettaglio che cosa vedremo nel corso della puntata.

Le Iene, la puntata del 26 ottobre: le anticipazioni

Tra i servizi di punta di questa puntata e Le Iene c’è l’intervista a Valentino Rossi, che ha corso il suo ultimo GP in Italia e si avvia ormai alla conclusione della sua incredibile e trionfale carriera nel mondo del motociclismo.

Valentino Rossi

Raggiunto dalla iena Stefano Corti proprio nel giorno della gara al Misano, Valentino Rossi ha ripercorso tutte le tappe più importanti della sua carriera. La compagna, Francesca Sofia Novello, per l’occasione gli ha anche consegnato una speciale coppa, un premiato pensato proprio dalla redazione de Le Iene per omaggiarlo.

Le Iene, la puntata del 26 ottobre: Vladimir Luxuria al Gay Pride

L’altro grande servizio della puntata ha invece come protagonista Vladimir Luxuria che, accompagnata dalle telecamere dalla trasmissione, ha partecipato al Gay Pride di Budapest dello scorso luglio. Una marcia organizzata in risposta dell’escalation omofobia del governo ungherese guidato da Viktor Orban.

“Credo che la nostra battaglia debba essere anche trans-nazionale. Non riesco a pensare che persone come me, perché vivono lontane dai nostri confini, debbano essere ignorate, non aiutate, o non ricevere una solidarietà. Non vorrei che anche nel nostro Paese possano prendere quello di Orban come modello” ha dichiarato Vladimir Luxuria. Alla manifestazione ha partecipato anche il deputato Alessandro Zan, promotore del tanto discusso DDL San.