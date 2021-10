Giovedì 28 ottobre 2021 iniziano i Live di X Factor 2021: ecco le anticipazioni della prima puntata del talenti show di Sky.

Dopo i Bootcamp e gli Home Visit, a X Factor 2021 è finalmente dei tanto attesi Live. Giovedì 28 ottobre 2021, come sempre in prima serata a partire dalle ore 21.15 su Sky Uno, va in onda la prima puntata dei Live di un’edizione che presenta diversa novità, a partire da Ludovico Tersigni nei panni di conduttore al posto di Alessandro Cattelan, al regolamento, con l’abolizione della varie categoria e le quattro squadre costruite in maniera eterogenea (l’unica regola che i giudici hanno dovuto seguire riguarda la presenza di almeno un solista e di un band in ogni squadra).

X Factor 2021, la prima puntata: le anticipazioni

La prima puntata dei Live di X Factor 2021 è caratterizzata dalla presenza di un’ospite d’eccezione: Carmen Consoli, il cui ultimo disco, Volevo fare la rockstar, ha avuto un grande successo. La sua presenza sul palco del talent show anticiperà l’inizio del suo nuovo tour in giro per l’Italia. Ad attendere con ansia la prima puntata dei Live di X Factor 2021 non solo solamente gli spettatori del programma ma anche i giudici.

Carmen Consoli

“La mia è una squadra decisamente cross over, e vi giuro che sono più in ansia di loro, ma sono anche molto contento delle scelte” ha dichiarato Hell Raton nel corso della conferenza stampa di presentazione del programma.

“Il senso della mia quinta partecipazione a XF è fare un racconto musicale, su tutto quello che succede oggi in giro per il mondo e questo è un ruolo fondamentale della trasmissione” ha invece raccontato Manuel Agnelli.

Anche Mika ha parlato della propria squadra: “La mia è una squadra pop, ma non di quel pop sintetico fatto da uomini vestiti in abiti neri, volevo dipingere un’altra versione del pop senza confini geografici, unendo diversi generi a diversi luoghi. Questo mix di italiano e di inglese per esempio mi piace”.

“Io cerco la personalità, dopo viene la scrittura, ai Live si migliora con l’esperienza e questo vale per tutti. Alla base ci deve essere una grande presa di coscienza. Poi si cresce, nessuno nasce imparato” ha invece commentato Emma.