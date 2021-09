Il profilo Instagram ufficiale de Le Iene rivela con un post le conduttrici che si affiancheranno a Nicola Savino a partire dal 5 ottobre.

Sono “Le meglio ragazze in circolazione”, come lo stesso team de Le Iene le ha volute definire. Il loro profilo oscurato era apparso per la prima volta sul profilo Instagram ufficiale del programma un paio di giorni fa, invitando i fan del programma a provare a indovinare di chi si trattasse. Erano ben 10 le sagome misteriose delle conduttrici che, a partire dal 5 ottobre, avrebbero affiancato Nicola Savino e la Gialappa’s Band nella conduzione della nuova stagione del programma. In molti avevano provato a indovinare, alcuni studiando i particolari in chiaroscuro e altri tirando completamente a caso, e i numerosi commenti di molti personaggi dello spettacolo avevano ulteriormente confuso le indagini.

Oggi, tuttavia, il mistero è svelato. Attraverso un nuovo post, infatti, le 10 conduttrici sono state finalmente svelate al loro pubblico. Tra loro ci sono profili provenienti da mondi davvero differenti: abbiamo le veterane del palcoscenico Elisabetta Canalis ed Elena Santarelli, cantanti di spessore come Elodie, Madame e Ornella Vanoni, l’attrice di origini spagnole Rocio Muñoz Morales e la giornalista Francesca Fagnani. Infine, ultime ma non ultime, due stelle del panorama sportivo mondiale: Paola Egonu e la Divina Federica Pellegrini!