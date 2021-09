Le anticipazioni per la puntata odierna di Uomini e Donne prevedono più spazio per i giovani, ma non è tutto qui: Gemma è infatti alla ricerca di nuove conoscenze.

Gemma Galgani è diventata, nel bene e nel male, uno dei volti più importanti e iconici nel mondo di storie amorose (e discussioni al veleno) del celebre dating show in onda tutti i giorni su Canale 5. Perfino nella puntata di ieri è riuscita a ritagliarsi un pezzo da protagonista indiscussa, riprendendo l’ormai storica ostilità con Isabella Ricci. Ebbene, se è vero che le ultime anticipazioni per la puntata odierna di Uomini e Donne prevedono un maggiore coinvolgimento dei tronisti più giovani (con tanto di potenziale rivalità), ecco che Gemma riesce comunque a far parlare di sé.

La Dama originaria di Torino ha già tentato alcuni approcci, in primis con Kerry, per il quale aveva espresso fin da subito un grande interesse. Il cavaliere, tuttavia, è stato chiaro nel spiegare che da lei avrebbe voluto solo un’amicizia e nulla di più. Gemma ha quindi ripiegato su Filiberto, originariamente arrivato in studio per conoscere Isabella, ma dopo un solo appuntamento ha deciso di chiudere. Nel mirino della Dama, ora, si vocifera che si sia Vincenzo, che è appunto alla ricerca di una signora da conoscere meglio. Vedremo già oggi la loro prima esterna?