Paso Adelante su Netflix, ma per il momento solo in Spagna: i fan italiani della serie TV sperano che arrivi anche nel nostro Paese.

Ve li ricordate Lola, Pedro, Roberto, Ingrid, Silvia, ma anche Carmen Arranz, Adela, Diana, Juan, Cristobal e Gaspar? Soni alcuni tra i protagonisti di Paso Adelante, la serie TV spagnola che raccontava le vicende di alcuni studenti, ma anche dei loro professori, di una prestigioso scuola di ballo e di recitazione di Madrid. La serie TV arriva su Netflix ma, almeno per il momento, soltanto in Spagna, anche se di certo a Paso Adelante non mancano i fan anche al di fuori dei propri confini nazionali.

Paso Adelante: la serie TV in Italia

Paso Adelante aveva infatti avuto un grande successo anche in Italia, dove è stata trasmessa tra il 2004 e il 2006 su Italia 1, e sono in tanti coloro che sarebbero felice di poter rivedere tutti gli episodi (sono 173 in totale) delle sei stagioni su Netflix.

FONTE FOTO: facebook.com/netflixitalia

Si attendono quindi indicazioni da parte di Netflix che per il momento ha annunciato la serie TV, a partire dall’1 ottobre 2021 solamente in Spagna.

Paso Adelante: il cast e la trama della serie TV

Come ricordato in precedenza, la serie TV Paso Adelante è ambientata in una scuola di ballo e recitazioni di Madrid. La protagonista principale è Lola Fernandez, una ragazza timida ma con un grande talento nel canto e nel ballo: a interpretarla è Beatriz Luengo. Tra le sue amiche e compagni di corso ci sono poi Ingrid e Silvia, impersonate rispettivamente da Silvia Marty e da Monica Cruz (la sorella di Penelope Cruz).

Nel cast di Paso Adelante troviamo poi anche Beatriz Rico, Natalia Millan, Alfonso Lara, Victor Mosqueira, Pablo Puyol, Miguel Etxeandia, Pedro Pena, Lola Herrer e Dafne Fernandez, che interpretano i vari professori e gli altri studenti della scuola.

Fonte foto: facebook.com/netflixitalia