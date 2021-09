Dove è stata girata Fino all’ultimo battito? Ecco le location principali della fiction Rai con protagonista Marco Bocci.

Giovedì 23 settembre 2021 su Rai 1 inizia Fino all’ultimo battito, fiction formata da 12 episodi (divisi in 6 puntate) che ha per protagonista principale Marco Bocci nei panni di Diego Mancini, un professore di cardiochirurgia la cui vita sembra essere perfetta. E’ innamorato di Elena, con cui sta progettando il matrimonio, ma la serenità famigliare è bruscamente interrotta da un grave problema di salute del piccolo Paolo, il figlio avuto dalla coppia. l bambino è affetto da una cardiopatia e l’unica speranza per salvarlo è un trapianto di cuore. Diego è disposto a tutto pur di salvare il figlio, anche a diventare il medico di un boss latitante. Vediamo ora dove è stata girata Fino all’ultimo battito.

Fino all’ultimo battito: le location della fiction

Fino all’ultimo battito è ambientata in Puglia ed è proprio in Puglia che si trovano le location principali della fiction, per la precisione a Lecce. Tra le principali location di Fino all’ultimo battito c’è l’ospedale Vito Fazzi: effettuare le riprese nel nosocomio non è stato semplice, visto che in quel momento vi erano ricoverati all’interno diversi pazienti affetti da Covid-19.

Puglia

Oltre che a Lecce altre riprese della fiction sono state effettuate a Molfetta (tra le location è riconoscibile la Banchina di San Domenico, lo stadio Paolo Poli e il centro storico) e a Polignano a Mare.

Fino all’ultimo battito: il cast della fiction

Il protagonista principale di Fino all’ultimo battito è Marco Bocci (che negli ultimi anni lo si è visto su Rai 1 anche nella fiction La compagnia del Cigno), che veste i panni di Diego Mancini, il professore di cardiochirurgia che si ritrova immischiato in una cupa vicenda.

Nella fiction, il cast principale è poi composto da Bianca Guaccero, Violante Placido, Loretta Goggi e Fortunato Cerlino.