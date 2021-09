Secondo le anticipazioni per la puntata odierna di Uomini e Donne la situazione in studio potrebbe scaldarsi: i tronisti Joele Milan e Matteo Fioravanti, infatti, sarebbero interessati alla stessa ragazza.

Tornano a trapelare le anticipazioni per la nuova puntata di Uomini e Donne, il celebre dating show in onda tutti i giorni su Canale 5. Se ieri abbiamo avuto una puntata che si è principalmente dedicata alle vicende e alle storie circondanti l’ambito trono over, con Ida Platano, Armando Incarnato e Biagio Di Maro che si sono stagliati come protagonisti indiscussi, oggi l’intenzione è di lasciare più spazio ai giovani. I tronisti in questione, infatti, devono ancora trovare la dimensione in cui potersi esprimere al meglio. Con l’eccezione di Andrea Nicole, infatti, l’altra ragazza (Roberta Ilaria Giusti) e i due tronisti Joele e Matteo hanno avuto poche occasioni per far appassionare il pubblico alle loro vicende.

In particolare, Joele Milan pare che stia avendo alcune difficoltà nel trovare la strada giusta. Se la prima esterna del suo collega Matteo Fioravanti è andata bene, infatti, Joele è rimasto molto imbarazzato e non è riuscito a portare avanti l’appuntamento. Secondo le anticipazioni di Uomini e Donne il tronista oggi tornerà alla carica, e pare che la sua seconda uscita sia andata molto meglio. C’è un piccolo problema, tuttavia: Joele ha scelto la stessa corteggiatrice con cui è già uscito Matteo Fioravanti. Cosa succederà tra i due? Che sia l’inizio di una nuova rivalità?