Aldo Montano deve momentaneamente abbandonare la Casa del GF Vip a causa di un impegno pregresso, e prima di rientrare dovrà affrontare un periodo di quarantena.

Aldo Montano è, fino ad ora, uno dei concorrenti del GF Vip che più sta raccogliendo i favori del pubblico. Il campione olimpico si sta rivelando infatti un ottimo concorrente, e non si è lanciato in alcuna discussione o conflitto con gli altri concorrenti. Tuttavia, come già era stato annunciato da Alfonso Signorini nel corso della puntata di lunedì sera, Montano dovrà abbandonare momentaneamente la Casa più spiata d’Italia. Proprio in queste ore, infatti, l’atleta ha raggiunto i suoi colleghi azzurri che hanno partecipato alle Olimpiadi e alle Paralimpiadi per un incontro con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella: un impegno chiaramente inderogabile.

Una volta terminato l’incontro, Aldo Montano potrà fare il suo rientro al GF Vip… ma non immediatamente. Eh sì, perché proprio come è appena stato annunciato sul profilo Instagram ufficiale del programma, l’atleta azzurro dovrà necessariamente sottoporsi a un periodo di quarantena prima di effettuare il suo rientro, nel pieno rispetto delle norme sanitarie vigenti.

L’annuncio ufficiale legge così: “Aldo Montano è uscito dalla Casa di Grande Fratello per importanti impegni istituzionali presi precedentemente. Il concorrente rientrerà nella Casa dopo aver effettuato un periodo di quarantena.”