Fabio Fulco e la sua compagna Veronica Papa festeggiano il battesimo della loro piccola Agnes, un party in compagnia di tutta la famiglia.

Fabio Fulco e Veronica Papa hanno da poco festeggiato il primo anno della loro figlioletta. Ora, la piccola Agnes celebra un importante rito e tappa della sua vita: il battesimo. I genitori hanno organizzato un bellissimo party in mezzo al verde, con i parenti e gli amici più cari.

La bellissima dedica ad Agnes per il suo battesimo

La piccola Agnes è vestita con un abitino bianco in tulle, davvero dolcissima al suo battesimo. Papà Fabio e la mamma Veronica le hanno scritto una bellissima dedica sui social: “Sei una bimba speciale. Hai solo 1 anno e fai cose incredibili. Sei avanti….. fai quasi paura per quanto sei avanti. Hai una dolcezza e una sensibilità da brividi. Ti guardiamo e non crediamo ai nostri occhi e forse non ci abitueremo mai alla tua esistenza che ha sconvolto la nostra facendoci capire quanto fosse inutile prima di te. Cerchiamo di avvolgerti con tutto l’amore che abbiamo ma é niente rispetto a quello che tu dai a noi in ogni momento. Sei una bimba speciale“.

E ancora: “Il primo piccolo grande passo“, scrive sua mamma fiera della sua bambina. Il party in rosa e bianco; sullo sfondo il verde brillante della natura e Agnes circondata da tutto l’amore della sua famiglia che, oggi, si è riunita per questa prima importante tappa della sua vita.

