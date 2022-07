Mara Sattei sta riscuotendo un incredibile successo con La dolce vita, hit estiva in collaborazione con Fedez e Tananai. La cantante, in occasione di un’intervista al Corriere della Sera, racconta le sue origini artistiche che la vedono legata ad Amici e a Maria De Filippi.

Come riporta Today, Mara Sattei racconta dell’emozione nel rientrare negli studi di Amici e di rivedere Maria De Filippi: “Rivedere quei luoghi mi ha fatto un grande effetto. Anche ritrovare Maria e darle il mio disco: all’epoca ero una bambina di 18 anni, anche lei ora avrà visto una persona diversa“. Alla domanda se rivivrebbe l’esperienza nel talent, l’artista risponde: “Assolutamente sì, è stato formativo” ha detto: “Penso che ognuno abbia un momento giusto nella vita, io allora non avevo bene a fuoco quel che volevo fare e dovevo proprio crescere, ma mi ha dato un primo assaggio di cosa volesse dire stare nella musica“.

Poi la cantante rivela come si trova a collaborare con Fedez e Tananai e com’è il rapporto con i colleghi: “Penso che siamo proprio tre mondi differenti ed è stato interessante unire i nostri stili. Io sono una ragazza molto semplice ed easy e loro sono i miei bodyguard: simpatici, schietti e travolgenti“. Sui progetti futuri in ambito musicale, Sattei dichiara: “Aprirò il suo concerto italiano il 31 luglio a Lucca, un’opportunità bellissima, e mi piacerebbe incontrarlo“.

