Sabrina Salerno annuncia l’inizio delle terapie per sconfiggere il tumore, poi si sfoga sui social: “Sono molto delusa”.

Poche settimane fa Sabrina Salerno ha annunciato di essersi sottoposta ad un intervento chirurgico per l’asportazione di un tumore al seno. Dopo l’operazione, però, la showgirl ha subito iniziato la terapia ormonale a cui seguirà la radioterapia nei prossimi mesi.

Uno stravolgimento nella sua vita tale da averla portata ad un cambiamento drastico nella sua quotidianità, e non solo. Infatti, la malattia l’ha portata a vivere la vita in modo diverso, con una diversa consapevolezza. Tuttavia, non è mancato lo sfogo dell’artista, che se l’è presa con alcune delle sue conoscenze. Scopriamo che cosa ha detto.

Sabrina Salerno: il post social è un attacco

Nelle scorse ore la cantante Sabrina Salerno ha pubblicato sul suo profilo Instagram un lungo post di sfogo.

“Ottobre è stato il mese di un’ estenuante attesa, ho già iniziato la terapia ormonale , a dicembre si parte con la radioterapia. Dal 31 ottobre, in Francia, mi aspettano 21 concerti e non vedo l’ora!!! Inutile dire che la percezione che ho oggi della vita è completamente cambiata” scrive.

Poi aggiunge: “All’inizio mi sembrava tutto un incubo, strada facendo ho compreso che, tutto questo stravolgimento, potesse essere un’opportunità di cambiamento personale profondo. Sorrido molto di più alle persone, soprattutto a quelle che non conosco, per contro sono delusa da altre che pensavo di conoscere“. Uno sfogo che ha sollevato molte domande da parte dei fan della cantante.

Sabrina Salerno: il sostegno della famiglia durante la malattia

In questo percorso, la Salerno ha potuto contare sul costante supporto del marito, del figlio e di alcune amiche fidate.

“Loro sono stati la mia forza quotidiana” ha affermato nel post.

Sabrina ha voluto concludere il suo aggiornamento con un messaggio di speranza rivolto a chi sta affrontando un percorso simile al suo. “Abbraccio fortissimo tutti, uomini e donne, che stanno vivendo un momento difficile. La vita è meravigliosa e, nonostante tutto, vale la pena di essere vissuta” ha scritto.