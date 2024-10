Martina De Ioannon scoppia in lacrime a Uomini e Donne parlando del suo ex fidanzato: arriva la risposta di Raul Dumitras su Instagram.

Nel corso dell’ultima puntata di Uomini e Donne, la tronista ed ex concorrente edi Temptation Island Martina De Ioannon ha vissuto un momento di forte emozione.

La tronista è scoppiata in lacrime durante un confronto con il corteggiatore Ciro. La ragazza, visibilmente provata, ha raccontato i suoi dubbi e le sue incertezze riguardo il percorso intrapreso nel programma, manifestando il timore che Ciro non fosse realmente interessato a lei, ma piuttosto alla visibilità che il programma offre.

Mentre Martina si sfogava, ha tirato in ballo il suo ex fidanzato, Raul Dumitras, senza però menzionarlo direttamente. Non è tardata ad arrivare la sua reazione sui social. Ma scopriamo che cosa è successo.

Martina De Ioannon in lacrime: la reazione di Raul Dumitras

La tronista ha spiegato come il peso delle critiche che riceve sui social stia influenzando negativamente il suo percorso a Uomini e Donne. Il riferimento all’ex fidanzato, con cui ha condiviso l’esperienza a Temptation Island, non è sfuggita ai telespettatori.

“Sono venuta qua per cercare di fare cambiare idea alla gente che pensa male di me. Ho 26 anni e poi arriva un punto che crollo anche io – ha dichiarato –. Pensa come sto quando apro il telefono e vedo tutte quelle cose che scrivono su di me. La mia non è arroganza ma è consapevolezza che non sono quella che descrivono e quindi dico ‘magari vado li e faccio cambiare idea’”. Infine, l’affondo: “Però se questo discorso viene anche da una persona che mi sta corteggiando mi delude” sono state le parole della tronista.

Qui il video dello sfogo di Martina.

Poco dopo la messa in onda della puntata, è arrivata una reazione sui social che molti hanno interpretato come una risposta alle parole di Martina.

Il significato del gesto: casualità o frecciatina

Raul Dumitras ha pubblicato una storia su Instagram che non è passata inosservata. Nella storia, si vede uno sfondo nero accompagnato da una semplice emoji della risata.

Alcuni sostengono che il gesto sia stato un chiaro riferimento al pianto di Martina e alle sue dichiarazioni in trasmissione, mentre altri ritengono che si tratti di una coincidenza.

Non ci resta, quindi, che attendere nuove dichiarazioni per scoprire se il messaggio di Raul fosse realmente indirizzato alla sua ex fidanzata.