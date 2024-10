Meghan Markle si mostra ad un evento pubblico senza l’anello di fidanzamento: è la conferma della crisi con Harry? Gli indizi.

Sono ormai diversi mesi che circolano sul web indiscrezioni e rumors sulla presunta crisi matrimoniale tra i Duchi di Sussex, Meghan Markle e il principe Harry. A gettare benzina sul fuoco è la stessa Meghan che, durante uno degli ultimi eventi pubblici a cui ha preso parte, non ha indossato il prezioso anello di fidanzamento donatole dal marito alla proposta di matrimonio avvenuta nel 2017.

L’assenza dell’anello alimenta le voci sulla presunta crisi di coppia. Ma non solo. Scopriamo i dettagli della misteriosa vicenda.

Meghan Markle senza anello: è crisi? I rumors

L’anello di fidanzamento di Meghan è un simbolo importante, progettato dal principe Harry e decorato con diamanti provenienti dalla collezione di Lady Diana.

Meghan Markle

Il gioiello ha un valore sentimentale e materiale enorme, stimato a circa 150.000 sterline. Nonostante ciò, Meghan è apparsa in pubblico senza il prezioso anello anche in altre occasioni, alimentando voci di crisi coniugale.

Tuttavia, in passato la Duchessa ha spiegato che il motivo dell’assenza era legato alla necessità di riparazioni o semplicemente a una scelta di stile.

Harry e Meghan sempre più distanti

Nonostante l’assenza del prezioso anello possa essere giustificata da una semplice scelta di stile, i segnali di crisi tra i duchi di Sussex sono sempre più numerosi.

Infatti, la recente mancanza dell’anello coincide con un periodo in cui Harry e Meghan sono stati visti in luoghi diversi. Il principe Harry ha partecipato a eventi in Africa e nel Regno Unito, mentre Meghan è rimasta negli Stati Uniti per i suoi impegni.

Tuttavia, nonostante la distanza, non ci sono conferme ufficiali di problemi matrimoniali, nonostante anche gli esperti della royal family siano concordi nel dire che il matrimonio tra Harry e Meghan ormai da tempo presenta importanti crepe.