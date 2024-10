Imprenditrice uccisa sul tetto della propria casa: chi è il killer

Una giovane imprenditrice in campo digitale è stata uccisa sul tetto del proprio appartamento: la polizia ha individuato l’omicida.

L’imprenditrice tecnologica Pava LaPere è stata assassinata da Jason Billingsley, il quale aveva una fedina penale caratterizzata da diversi reati. L’omicidio è avvenuto sul tetto dell’appartamento dove risiedeva la giovane.

Imprenditrice del settore tecnologico uccisa sul tetto di casa

Il 22 settembre 2023, Pava partecipò a un festival a Baltimora. I genitori, però, non ricevettero alcuna chiamata dalla figlia e iniziarono a preoccuparsi. Poco dopo, un collega della giovane li informò che Pava non si era presentata al lavoro il lunedì mattina e – per questo – fu dichiarata scomparsa.

Gli agenti si recarono presso il condominio dove viveva, ritrovandola sul tetto: la ragazza era parzialmente vestita. Dagli esami, emerse che Pava era stata violentata e che era morta per strangolamento e trauma da corpo contundente.

Le telecamere di videosorveglianza hanno ripreso il crimine. Dai filmati, si apprese che l’imprenditrice aveva incontrato un uomo dopo aver lasciato il festival che la giovane aveva salutato sul posto, anche se poi lui l’ha seguita fino a casa, senza farsi vedere.

Luogo del delitto

Entrò nel condominio verso le 22.30. L’uomo la salutò attraverso il vetro, come se avesse dimenticato le chiavi o avesse avuto difficoltà a entrare. Pava lo fece entrare e furono visti conversare mentre salivano insieme in ascensore. Nel giro di un’ora, l’uomo fu ripreso mentre scendeva le scale, si puliva le mani sui pantaloncini e usciva rapidamente dall’edificio.

La morte di Pava è stata scioccante e la comunità e i suoi cari hanno provato ancora più rabbia nel sapere che la fine poteva essere evitata, in quanto Jason Billingsley, che aveva una fedina penale così macchiata che doveva rimanere in carcere. Tra i reati commessi, c’erano violenza sessuale e rapina a mano armata.

Chi era Pava LaPere

Pava LaPere era una giovane imprenditrice tecnologica di 26 anni, cresciuta a Tucson, in Arizona, che ha studiato alla Johns Hopkins University di Baltimora.

Nel 2018, quando aveva solo 21 anni, co-fondò la EcoMap Technologies, start-up tecnologica per aiutare le aziende a trovare opportunità di crescita mediante gli strumenti di intelligenza artificiale.

Nel 2023, Pava viveva a Baltimora, nel Maryland, e – all’inizio di quell’anno – fu nominata nella lista Forbes Under 30.

Era un’ambientalista appassionata e anche quando la sua attività iniziò a raccogliere milioni di dollari e il riconoscimento di Forbes la rese famosa, rimase concentrata sulla comunità e sui suoi piani per apportare un cambiamento sociale nella città che amava.