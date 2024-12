Padre di cinque figli ucciso nel giardino di un pub: la vicenda

Un uomo, padre di cinque figli, è stato ucciso nel giardino di un pub: cosa ha scoperto la polizia una volta giunta sul posto.

Carl James, 42 anni, padre di cinque figli, è stato ucciso a pugni e testate da Curtis Tudor, 26 anni, al pub Jack and Jill di Middlesbrough. Il caso.

Padre di cinque figli ucciso al pub

Un padre di cinque figli è stato ucciso in una violenta aggressione nel giardino di un pub, dopo che lui e l’uomo incriminato avevano “scambiato qualche parola” in mattinata.

Carl James, 42 anni, è stato colpito a pugni e testate da Curtis Tudor, 26 anni, che poi ha colpito la vittima a pugni.

Scritta murder su vetro

Tudor fu soccorso James e da altre persone, che gli hanno prestato il primo soccorso. Due ambulanze con due equipaggi sono arrivate pochi minuti dopo, verso le 18:00. James è morto tre giorni dopo al James Cook University Hospital di Middlesbrough, a causa di un’emorragia cerebrale.

La sofferenza della famiglia

Il figlio più grande dell’uomo ucciso a pub ha descritto suo padre come “l’uomo migliore che abbia mai camminato sulla Terra“. Ha detto, inoltre, alla corte che Carl era affettuosamente conosciuto come “Frank” o “Frankie” perché era solito travestirsi da Frankenstein quando era piccolo, visto che era un personaggio che amava molto.

“Carl era un membro molto amato di una famiglia numerosa. Era molto affettuoso e non aveva paura di dimostrarlo“, ha detto il figlio, scoppiando a piangere. “Avrebbe fatto qualsiasi cosa per chiunque, aveva un cuore d’oro“.

La famiglia di James era seduta nella tribuna pubblica mentre Dan Cordey diceva alla corte che Tudor era “pentito” e che “c’è un divario significativo tra le intenzioni del signor Tudor e le conseguenze delle sue azioni“. Tudor è stato rimesso in custodia cautelare in attesa di ricevere la sentenza prevista per fine mese di novembre.