Ragazzo ucciso e madre violentata, 27 anni dopo c’è un sospettato

La polizia ha riferito che ci sarebbe un sospettato per la morte di un ragazzo e la violenza sessuale della madre, avvenuti 27 anni fa.

George Robinson è stato accusato di tre capi di imputazione per omicidio di primo grado in relazione all’omicidio del diciassettenne James Hutson nel 1997.

Ragazzo ucciso e madre violentato, dopo 27 anni individuato un sospettato

Quasi tre decenni dopo l’omicidio di un adolescente e la violenza sessuale subita dalla madre all’interno di una casa nel Tennessee, le autorità hanno arrestato un sospettato.

George Robinson è stato accusato di tre capi di imputazione per omicidio di primo grado in relazione all’omicidio del diciassettenne James Hutson avvenuto nel 1997, per il fatto che il suo DNA sarebbe stato collegato alla scena del crimine.

Scritta murder su vetro

Il 6 settembre 1997, il ragazzo adolescente fu trovato accoltellato a morte e sua madre, Mary Hutson, aggredita sessualmente nella loro casa di Kingsport. Le prove del DNA furono raccolte sulla scena e sottoposte a test. Tuttavia, non fu trovata alcuna corrispondenza e il caso -alla fine – fu archiviato. Mary morì circa un anno dopo.

La riapertura del caso

Nel 2023, gli investigatori hanno riaperto il caso e hanno iniziato a esaminare le prove con l’aiuto del Tennessee Bureau of Investigation.

Le prove del DNA del 1997 sono state inviate a Othram Labs, società di genealogia genetica con sede in Texas, e Robinson è stato identificato come un potenziale sospettato, secondo il comunicato.

Le autorità hanno affermato di aver recentemente ottenuto un campione di DNA da Robinson e di averlo confrontato con le prove del DNA prelevate sulla scena del crimine nel 1997. Gli scienziati forensi hanno quindi affermato che il DNA di Robinson era una corrispondenza confermata con le prove del DNA.

Il 20 novembre, una giuria popolare ha incriminato Robinson per omicidio. Il procuratore generale del primo distretto giudiziario – Barry Staubus – ha affermato che Robinson non è stato accusato in relazione all’aggressione sessuale di Mary a causa della prescrizione.

Quando le autorità hanno cercato di arrestare Robinson quella mattina, hanno detto che si era barricato nel suo appartamento di Kingsport, Tenn. La squadra SWAT della contea è arrivata e ha cercato di negoziare con Robinson, ma lui “si è rifiutato di collaborare“.

Dopo diverse ore, le autorità sono riuscite a entrare nell’appartamento, dove Robinson si è sparato. Le autorità hanno affermato che è stato portato in un ospedale locale e, al momento, non si conoscono dettagli sulle sue condizioni di salute.