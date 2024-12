Violenta la nipote e le pratica un aborto forzato

Ha violentato più volte la nipote per poi costringerla ad abortire in modo orribile: stupratore morto in carcere. Il caso.

Raymond Hodges è stato incarcerato nel 2017 per 25 anni dopo essere stato condannato per 24 reati contro la nipote acquisita, tra cui l’esecuzione di un orribile aborto.

Stupratore violenta e costringe ad aborto la nipote: morto in galera

Nel 2017 Raymond Hodges è stato condannato a 25 anni di carcere dopo essere stato riconosciuto colpevole di 24 reati commessi nei confronti della nipote acquisita, tra cui un aborto effettuato con una gruccia per indumenti.

Hodges aveva 78 anni quando è morto per cause naturali a causa di un aneurisma aortico addominale. L’uomo è stato dichiarato colpevole di 20 reati, tra cui stupro e uso di uno strumento per procurare l’aborto.

Si è anche dichiarato colpevole di quattro reati sessuali su minori e il giudice Philip Harris-Jenkins ha emesso una condanna a 25 anni di carcere per “abuso sessuale estremamente depravato“.

Violenza sulle donne

Due anni dopo, la nipote acquisita di Hodges, Charlotte Wade, si è fatta coraggiosamente avanti, rinunciando al suo diritto all’anonimato. Hodges era il padre del patrigno di Charlotte e una volta al mese percorreva 200 miglia da casa sua a Southend-on-Sea nell’Essex fino alla casa di lei a Barry.

Il predatore perverso le faceva da babysitter mentre il suo patrigno usciva e la madre era al lavoro. La campagna di abusi malati di Hodges iniziò quando Charlotte aveva solo cinque anni.

Gli orribili abusi

Quando Charlotte aveva sei anni Hodges si trasferì a Barry e l’anno seguente la violentò per la prima volta. A volte gli stupri avvenivano settimanalmente.

All’età di 12 anni, Charlotte rimase incinta e Hodges eseguì un aborto straziante sulla bambina terrorizzata usando una gruccia mentre il suo amico la teneva ferma. Quando raggiunse l’adolescenza gli stupri divennero meno frequenti e quando lei aveva 14 anni lui smise di farsi vedere.

Da giovane adulta, Charlotte decise di denunciare gli abusi. Parlando nel 2019, l’allora 22enne disse: “Anche dopo che il nonno se n’è andato, non mi sono mai sentita al sicuro. Ho sofferto di terribili flashback e mi sono autolesionata. E ho cercato di togliermi la vita diverse volte. Ho capito che il nonno doveva essere punito per quello che mi aveva fatto. Così, nel novembre 2016, l’ho denunciato alla polizia“, ha concluso.