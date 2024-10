Una ragazza è stata aggredita sull’autobus da un uomo che l’ha violentemente morsa al viso: i passeggeri scioccati dall’accaduto.

Ella Dowling, 19 anni, era sul suo solito autobus per tornare a casa, quando Darren Taylor, 53 anni, ha iniziato a fare commenti su di lei e sulle sue amiche prima di attaccarla al volto. La vicenda.

Morde una ragazza su un autobus, paura tra i passeggeri

Una ragazza di 19 anni ha subito una terribile aggressione su un autobus quando uno sconosciuto le ha morso parte del viso, per il quale ha ricevuto 50 punti di sutura.

Ella Dowling stava salendo sul suo solito autobus per tornare a casa quando un altro passeggero, Darren Taylor, 53 anni, ha iniziato a commentare sia lei che le sue amiche. Nel momento in cui Ella si stava sedendo, l’uomo le ha afferrato il viso e le ha ripetutamente morso naso e bocca.

Con l’aiuto delle sue amiche, Ella è riuscita a liberarsi e Taylor è stato trattenuto dai passeggeri, terrorizzati, fino all’arrivo della polizia. È stato arrestato per aver causato gravi lesioni personali intenzionali.

Ella è stata portata d’urgenza al Cheltenham Hospital prima di essere trasferita al Gloucester Hospital per un intervento chirurgico d’urgenza.

La condanna riservata all’uomo

Per l’atto commesso, l’uomo ha avuto una condanna a sei anni e nove mesi di carcere e un ordine restrittivo a vita.

La studentessa ha detto: “Il dolore che ho provato quando mi ha affondato i denti in faccia è qualcosa che mi accompagnerà per sempre. Era come un cane con un giocattolo: muoveva la testa da una parte all’altra“.

E ha aggiunto: “Quando ho visto il mio viso per la prima volta dopo l’attacco, non mi sono riconosciuta e non sono riuscita a guardarmi allo specchio per mesi. Da allora non ho più preso l’autobus. Se esco di casa, devo rimanere al telefono con mia madre o un’amica perché sono terrorizzata di essere aggredita di nuovo“.

Durante l’interrogatorio della polizia dopo l’arresto, Taylor ha detto che “non era un uomo sano” e che “deve aver perso il controllo e non può andare in giro a fare del male alla gente“. Il 53enne, inoltre, pare abbia espresso rimorso pe quanto fatto alla giovane.